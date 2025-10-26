Ważne wydarzenie w Watykanie. Papież wyświęcił Polaka na nuncjusza

W niedzielę 26 października o godz. 17.00, w Bazylice św. Piotra, odbyła się sakra biskupia ks. prał. Mirosława Wachowskiego, dotychczasowego Podsekretarza ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Eucharystii przewodniczył papież Leon XIV, który był głównym konsekratorem.

18 września br. papież Leon XIV mianował ks. prał. Mirosława Wachowskiego nuncjuszem apostolskim w Iraku. Wyniósł go jednocześnie do stolicy tytularnej Villamagna di Proconsolare, z godnością arcybiskupa.

Abp Mirosław Wachowski

Abp Mirosław Stanisław Wachowski urodził się w Piszu (Polska) 8 maja 1970 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1996 roku, inkardynując się do diecezji ełckiej. Do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej wstąpił 1 lipca 2004 roku. Pełnił posługę w przedstawicielstwach papieskich w Senegalu, w Stałej Misji przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz w Biurze ONZ i Instytucjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu, w Nuncjaturze Apostolskiej w Polsce, a ostatnio w Sekcji ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi Sekretariatu Stanu. Na stanowisko Podsekretarza ds. Relacji z Państwami został mianowany 24 października 2019 roku. Zna język włoski, angielski, francuski, hiszpański i rosyjski.

Papież Leon XIV wyświęcił nuncjuszy