Ważne wydarzenie w Watykanie. Papież wyświęcił Polaka na nuncjusza
Religia

Dodano: 
Papież Leon XIV (C) przewodniczy święceniom biskupim arcybiskupa Mirosława Stanisława Wachowskiego
Papież Leon XIV (C) przewodniczy święceniom biskupim arcybiskupa Mirosława Stanisława Wachowskiego Źródło: PAP/EPA / GIUSEPPE LAMI
Wyświęcony dziś przez Leona XIV na biskupa, pochodzący z diecezji ełckiej 55- letni abp Mirosław Stanisław Wachowski jest dwunastym Polakiem reprezentującym Ojca Świętego jako nuncjusz apostolski.

W niedzielę 26 października o godz. 17.00, w Bazylice św. Piotra, odbyła się sakra biskupia ks. prał. Mirosława Wachowskiego, dotychczasowego Podsekretarza ds. Relacji z Państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej. Eucharystii przewodniczył papież Leon XIV, który był głównym konsekratorem.

18 września br. papież Leon XIV mianował ks. prał. Mirosława Wachowskiego nuncjuszem apostolskim w Iraku. Wyniósł go jednocześnie do stolicy tytularnej Villamagna di Proconsolare, z godnością arcybiskupa.

Abp Mirosław Wachowski

Abp Mirosław Stanisław Wachowski urodził się w Piszu (Polska) 8 maja 1970 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1996 roku, inkardynując się do diecezji ełckiej. Do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej wstąpił 1 lipca 2004 roku. Pełnił posługę w przedstawicielstwach papieskich w Senegalu, w Stałej Misji przy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz w Biurze ONZ i Instytucjach Wyspecjalizowanych w Wiedniu, w Nuncjaturze Apostolskiej w Polsce, a ostatnio w Sekcji ds. Relacji z Państwami i Organizacjami Międzynarodowymi Sekretariatu Stanu. Na stanowisko Podsekretarza ds. Relacji z Państwami został mianowany 24 października 2019 roku. Zna język włoski, angielski, francuski, hiszpański i rosyjski.

Ks. Mirosław Wachowski

Papież Leon XIV wyświęcił nuncjuszy

  1. Pochodzący z archidiecezji gdańskiej abp Mirosław Adamczyk, reprezentujący obecnie Ojca Świętego w Argentynie.
  2. Pochodzący z archidiecezji przemyskiej, 51 letni abp Kryspin Witold Dubiel, nuncjusz apostolski w Angoli,
  3. Pochodzący z archidiecezji poznańskiej, 55-letni abp Tomasz Grysa, nuncjusz apostolski w Madagaskarze i kilku innych krajach tego regionu Afryki.
  4. Pochodzący z diecezji kieleckiej 56 letni abp Henryk Mieczysław Jagodziński, obecnie papieski przedstawiciel w krajach Południowej Afryki
  5. Pochodzący z diecezji łowickiej 60-letni abp Andrzej Józwowicz – nuncjusz apostolski w Iranie.
  6. Pochodzący z diecezji bydgoskiej 64-letni abp Jan Romeo Pawłowski, obecnie nuncjusz apostolski w Grecji
  7. Pochodzący z archidiecezji warszawskiej, 64 letni abp Marek Solczyński, obecnie papieski przedstawiciel w Turcji, Azerbejdżanie i Turkmenistanie.
  8. Pochodzący z diecezji pelplińskiej 57-letni abp Waldemar Stanisław Sommertag, nuncjusza apostolski w Senegalu, Zielonym Przylądku, Gwinei Bissau i Mauretanii.
  9. Pochodzący z diecezji elbląskiej, 58 letni abp Janusz Stanisław Urbańczyk, nuncjusz apostolski w Zimbabwe.
  10. Pochodzący z diecezji łomżyńskiej 62-letni abp Marek Zalewski, nuncjusz apostolski w Singapurze i papieski delegat w Wietnamie.
  11. Pochodzący z diecezji łomżyńskiej 65-letni abp Wojciech Załuski, nuncjusz apostolski w Malezji, w Timorze Wschodnim i papieski delegat w Brunei.

Źródło: KAI / Vatican News
