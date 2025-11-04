Msza po kaszubsku? Sprawą zajął się Episkopat

W Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie Komisja KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów odbyła 3 i 4 listopada kolejne zebranie robocze pod przewodnictwem bp. Piotra Gregera.

Komisja szeroko omówiła sprawę ewentualnej możliwości wprowadzenia do liturgii języka kaszubskiego, o co wnioskuje Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Członkowie i konsultorzy Komisji przygotowali projekt odpowiedzi dot. tej problematyki.

Czeladź: Obradowały komisje Episkopatu

Ks. Stanisław Szczepaniec zrelacjonował przebieg spotkania, które odbyło się w Czeladzi z udziałem trzech podmiotów działających z ramienia Konferencji Episkopatu Polski: Komisji ds. Wychowania, Zespołu ds. Ewangelizacji oraz Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W związku z omawianym projektem katechezy parafialnej dyskutowano nad formacją i posługą katechisty w kontekście wcześniej znanych posług lektora i akolity.

Bp Adam Bałabuch wystosował pod adresem Zespołu ds. weryfikacji materii Eucharystii prośbę o wyjaśnienie dotyczące hostii bezglutenowych jako ważnej materii Eucharystii. W przestrzeni medialnej pojawia się bowiem informacja o stosowaniu hostii bezglutenowych, a nie hostii o niskiej zawartości glutenu (ta druga wersja jest dopuszczalna).

Przewodniczący Komisji zaznajomił uczestników spotkania z pierwszymi decyzjami podjętymi przez Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski dotyczącymi przygotowywanego, nowego przekładu Mszału rzymskiego. W tym kontekście bp Piotr Greger przywołał nadesłane do Komisji zagadnienia dotyczące Mszału rzymskiego, które zostały dokładnie omówione.

Pierwszy dzień zebrania zakończono wspólną celebracją Liturgii godzin (Nieszpory). Drugi dzień zebrania rozpoczął się celebracją Mszy Świętej, której przewodniczył bp Rudolf Pierskała. On też wygłosił homilię. Po odmówieniu Liturgii godzin (Modlitwa przedpołudniowa) bp Piotr Greger kontynuował kwestie związane z tłumaczeniem Mszału. W tym samym celu obecni na spotkaniu byli pracownicy Wydawnictwa Pallottinum, na czele z ks. dyrektorem, którzy przedstawili wstępny projekt dotyczący układu i szaty graficznej tej księgi liturgicznej.

