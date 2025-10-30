Były przewodniczący Episkopatu trafił do szpitala. Potrzebna była pilna operacja

Abp Józef Michalik trafił do szpitala w środę. Archidiecezja przemyska oraz Konferencja Episkopatu Polski zaapelowały o modlitwę w intencji arcybiskupa seniora.

"W związku z poważnym stanem zdrowia arcybiskupa seniora Józefa Michalika oraz koniecznością wykonania pilnej i trudnej operacji, bardzo prosimy o modlitwę w Jego intencji – prosząc Boga o siłę, pokój serca i łaskę uzdrowienia. Niech nasza wspólna modlitwa będzie wyrazem wdzięczności za Jego wieloletnią, gorliwą posługę w Archidiecezji Przemyskiej i dla Kościoła w Polsce oraz znakiem duchowej jedności i braterskiej miłości. Polecajmy Arcybiskupa Józefa Miłosiernemu Bogu przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętych patronów naszej archidiecezji: św. Jana z Dukli, św. Józefa Sebastiana Pelczara, bł. Jana Wojciecha Balickiego oraz św. Dobrego Łotra" – mogliśmy przeczytać w komunikacie na stronie przemyska.pl.

Abp Michalik już po operacji

Abp Józef Michalik przeszedł operację kardiologiczną. – To była nagła sytuacja, niezbędna była interwencja lekarzy kardiologów – przekazał w rozmowie z PAP rzecznik prasowy archidiecezji przemyskiej ksiądz Bartosz Rajnowski.

Dopytywany, w jakim stanie jest arcybiskup senior, rzecznik odparł, iż "wydaje się, że wszystko jest w porządku". – Lekarze właściwie ocenili całą sytuację. Musimy wziąć pod uwagę wiek arcybiskupa i wcześniej przebyte choroby, stąd apel o modlitwę – powiedział ks. Rajnowski.

Abp Józef Michalik ma 84 lata. Urodził się 20 kwietnia 1941 r. w Zambrowie. Święcenia biskupie przyjął 16 października 1986 r. z rąk papieża Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Watykanie. Został mianowany ordynariuszem gorzowskim. W kwietniu 1993 r. papież ustanowił go metropolitą przemyskim. W latach 2004-2014 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Po osiągnieciu wieku emerytalnego, czyli 75 lat, w 2015 r., zgodnie z prawem kanonicznym, złożył rezygnację z funkcji metropolity przemyskiego.

