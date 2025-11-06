"Odszedł wielki przyjaciel naszej Ojczyzny". Przewodniczący KEP żegna kard. Dukę

W liście kondolencyjnym przesłanym na ręce abp. Jana Graubnera, arcybiskupa metropolity praskiego i prymasa Czech, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC podkreślił, że zmarły kard. Dominik Duka OP był wielkim przyjacielem Polski.

Kard. Dominik Duka OP zmarł 4 listopada 2025 r. w Pradze. Miał 82 lata. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 listopada. Weźmie w nich udział m.in. przewodniczący KEP.

Przewodniczący Episkopatu Polski po śmierci kard. Duki: Odszedł wielki przyjaciel naszej Ojczyzny

Publikujemy pełny tekst listu kondolencyjnego:

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,

dotarła do mnie wiadomość o śmierci J. Em. ks. kard. Dominika Duki OP, Prymasa Czech i Metropolity Praskiego Seniora. Odszedł na spotkanie z Miłosiernym Panem w tych szczególnych dniach, gdy Kościół na całym świecie żyje uroczystością Wszystkich Świętych oraz Wspomnieniem wszystkich wiernych zmarłych. Zmarły Kardynał był wielkim przyjacielem naszej Ojczyzny, o czym mogłem się osobiście przekonać przy okazji kilkakrotnych rozmów. W ostatnich dniach biskupi z całej Polski czekali na Jego obecność i słowo, jakie miał wygłosić podczas celebracji w gdańskiej katedrze. Mianowany przez Ojca Świętego Leona XIV legatem papieskim na obchody 100-lecia Metropolii Gdańskiej, bardzo się cieszył, że będzie mógł przybyć do miasta, które, jak sam to określił, jest miastem wolności. Ze względu na stan zdrowia nie mógł niestety być obecny fizycznie, ale jego słowo z mocą zabrzmiało w naszych uszach i dotknęło naszych serc.

Odszedł wielki przyjaciel naszej Ojczyzny, który żywo interesował się tym, co dzieje się w Polsce. Człowiek, który potrafił mówić prawdę i potrafił do prawdy przyznawać się w każdych okolicznościach, niezależnie od tego, jaką cenę trzeba za to zapłacić. Jego życie jest świadectwem życia w prawdzie i stawania w prawdzie.

Odszedł w dniu, w którym Kościół w liturgii wspomina wielkiego świętego biskupa, Karola Boromeusz, który kapłanom dawał i daje receptę na życie w świętości. "Wszyscy wprawdzie, przyznaję, jesteśmy słabi, ale Pan Bóg udzielił nam środków, z których jeśli tylko zechcemy, możemy łatwo skorzystać" – nauczał ten święty, wymieniając wśród tych środków: post, modlitwę, unikania złych i szkodliwych rozmów oraz niebezpiecznych poufałości. Tej recepty śp. kardynał Duka trzymał się mocno.

Zawierzamy śp. ks. kardynała Dominika Dukę OP Bogu Miłosiernemu, który jest naszą jedyną Nadzieją. W imieniu moim własnym i całego Kościoła w Polsce, na ręce Księdza Arcybiskupa Jana Graubnera, Metropolity Praskiego i Prymasa Czech, składam wyrazy współczucia wszystkim dotkniętym śmiercią śp. Kardynała Dominika: Kościołowi w Czechach, Archidiecezji Praskiej, rodzinie, krewnym, bliskim, przyjaciołom i współpracownikom. Niech dobry Bóg wyprasza wszystkim łaskę pokoju serca.

Niech św. Wojciech, św. Czesław i św. Dominik, którzy patronowali szczególnie zmarłemu kardynałowi, wypraszają mu radość życia wiecznego.

Tadeusz Wojda SAC

Arcybiskup Metropolita Gdański

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

