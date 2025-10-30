Autorytet Kościoła w Polsce nie jest zagrożony?

Spotkanie odbyło się w czwartek 30 października br. w Ośrodku Rodziny Rodzin przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie. Tym razem tematem wieczoru był kryzys zaufania do Kościoła katolickiego w Polsce.

W dyskusji udział wzięli: Jarema Piekutowski – socjolog, publicysta "Tygodnika Powszechnego", badacz procesów społecznych w Kościele, a także oraz Paweł Milcarek – filozof, redaktor naczelny kwartalnika "Christianitas", znany obrońca tradycji i liturgii łacińskiej. Spotkanie poprowadziła Zofia Kozerawska z Radia Warszawa.

"Kościoła nie możemy traktować jak projektu biznesowego"

Paneliści, reprezentujący dwa różne nurty myślenia o Kościele, rozmawiali w atmosferze wzajemnego szacunku i troski o wspólnotę wierzących. W pierwszej, diagnostycznej części dyskusji zwrócili uwagę, że przyczyny spadku zaufania do Kościoła są złożone i nie mogą być sprowadzone do prostych schematów medialnych.

– Kościoła nie możemy traktować jak projektu biznesowego, który ma się rozwijać według określonych kryteriów sukcesu – zauważył Jarema Piekutowski, podkreślając, że Kościół jest wspólnotą duchową, a nie instytucją kierującą się logiką rynku.

Paweł Milcarek dodał z kolei, że "być może błędem Kościoła było unikanie konfrontacji ze skandalami, które miały w nim miejsce", co – jego zdaniem – osłabiło zaufanie wiernych i utrudniło proces oczyszczenia.

Spadek zaufania do Kościoła w sondażu

W drugiej części rozmowy uczestnicy zgodzili się, że droga do odbudowy zaufania prowadzi przez autentyczne życie Ewangelią, łączenie jasnego nauczania moralnego z miłosierdziem, pielęgnowanie modlitwy i sakramentów, a także troskę o piękno i głębię liturgii, niezależnie od jej formy. Jak zauważył jeden z uczestników spotkania: "wbrew tytułowi, to spotkanie było bardzo optymistyczne – wychodzimy z niego z nadzieją na przyszłość".

Spotkanie było inspirowane najnowszym badaniem CBOS, według którego zaufanie do Kościoła w Polsce spadło do 35 proc. – najniższego poziomu od początku prowadzenia takich badań.

Rodzina Rodzin, założona przez kard. Stefana Wyszyńskiego, to ruch katolicki, którego charyzmatem jest troska o rodzinność, patriotyzm, eklezjalność i maryjność. Zrzesza rodziny pragnące żyć w duchu chrześcijańskim, wspierać się nawzajem i przekazywać wiarę młodszym pokoleniom. Ośrodek przy ul. Łazienkowskiej od lat pozostaje miejscem spotkań i formacji.

