Narodowy Marsz Życia. Orszak ze św. Michałem Archaniołem przyciągnął uwagę

Jak wskazują organizatorzy wydarzenia, w niedzielę 19 kwietnia ulicami stolicy przeszło nawet 40 tysięcy osób. Wśród nich pojawili się reprezentanci licznych organizacji społecznych, w tym Instytutu Wiedzy Społecznej im. Krzysztofa Karonia. Dwudziestu mężczyzn w garniturach, przepasanych biało-niebieskimi szarfami, tworzyło orszak niosący figurę św. Michała Archanioła, obrazy przedstawiające św. Józefa i Matkę Bożą Gietrzwałdzką oraz transparenty i flagi z logo organizacji. Ten wyrazisty fragment zgromadzenia wyróżniał się na tle marszu i okazał się jednym z jego najbardziej charakterystycznych elementów.

– Jesteście Kościołem Walczącym – Ecclesia Militans. Nie ma dla Was wygodnego miejsca przed telewizorem. Idźcie do walki, nie wstydźcie się wiary swoich przodków, nie wstydźcie się zawołać Iesus Deus, nie wstydźcie się wyznać wiary w Trójcę Świętą, nie wstydźcie się zawołać „Jezu, ufam Tobie”. Wstydźcie się raczej Waszego przywiązania do grzechu, wstydźcie się przywiązania do talmudyzmu, syjonizmu, do kabały. Wyrzućcie to z siebie i tego domagajcie się od tych, którzy rządzą w państwie i Kościele. Domagajcie się tego od polityków, domagajcie się tego od biskupów, kapłanów i zakonników – apelował Bartosz Kopczyński w rozmowie z mediami relacjonującymi przemarsz.

Jedna z największych manifestacji pro-life w Europie

Narodowy Marsz Życia 2026 ruszył w niedzielę o godz. 12:30 spod Zamku Królewskiego w Warszawie i przeszedł ulicami: Senatorską, przez plac Teatralny, Wierzbową, przez plac Piłsudskiego, Królewską oraz Krakowskim Przedmieściem do Placu Zamkowego, gdzie zorganizowano piknik rodzinny oraz koncert muzyki religijnej. Pochód odbył się pod hasłem „Wiara i Wierność 966-2026”. Tegoroczne wydarzenie upamiętniało również 1060. rocznicę chrztu Polski.

Narodowy Marsz Życia to ogólnopolska inicjatywa na rzecz ochrony życia, rodziny oraz wartości chrześcijańskich. Za organizację wydarzenia odpowiada Fundacja św. Benedykta, która od 2006 roku – we współpracy z kilkudziesięcioma organizacjami z całego kraju – regularnie organizuje marsze w Warszawie. Z czasem podobne inicjatywy zaczęły odbywać się także w innych częściach Polski – dziś są organizowane co roku w ponad 150 miastach i miejscowościach. To bez wątpienia jedno z największych wydarzeń pro-life w Europie.

Warto podkreślić, że gdy czoło marszu znalazło się przed Pałacem Prezydenckim, do uczestników zgromadzenia wyszedł sam Prezydent RP, który podkreślił, że Narodowy Marsz Życia jest „piękną inicjatywą, która pokazuje, jak zło można zwyciężać dobrem”.

– Tysiące ludzi w sercu Warszawy pokazują, jak ważne dla Polski jest życie, jak ważna dla Polski jest rodzina. Dlatego nie może dzisiaj zabraknąć tu prezydenta Polski. Dziękuję organizatorom i wspaniałym polskim rodzinom. Wspieram te inicjatywy, które służą Polsce, a ta inicjatywa z całą pewnością służy Polsce. Jest też odpowiedzią na głęboki kryzys demograficzny. Dzisiaj odpowiedź na wiele polskich problemów tkwi właśnie w polskich rodzinach, w naszej tożsamości, w tym, abyśmy pamiętali, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy – zaznaczył Karol Nawrocki.