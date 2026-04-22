Episkopat przenosi ważne uroczystości. Oficjalny komunikat

W sobotę, 2 maja, odbędą się główne uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Jak informuje Konferencja Episkopatu Polski, zostały one przeniesione z 3 maja z uwagi na przypadającą tego dnia V Niedzielę Wielkanocną. Dzień wcześniej, 1 maja, na Jasnej Górze spotka się Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski.

Główne uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski będą miały miejsce w sobotę 2 maja z udziałem Episkopatu Polski. Mszy św. sprawowanej na Jasnogórskim Szczycie o godz. 11.00 będzie przewodniczył i homilię wygłosi abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Na prośbę Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyraziła zgodę, aby obchody uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które w tym roku wypadają w V Niedzielę Wielkanocną, zostały przeniesione z dnia 3 maja na dzień 2 maja.

W przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w piątek, 1 maja, na Jasnej Górze spotka się tradycyjnie Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Głównymi tematami będą przygotowania do 405. Zebrania Plenarnego KEP, które odbędzie się od 8 do 10 czerwca br. w Łomży, oraz bieżące kwestie duszpasterskie.

Długa tradycja

Święto zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Upamiętnia ono śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej.

Na wniosek biskupów polskich Święta Kongregacja Obrzędów przeniosła w 1924 obchody tego święta na 3 maja. W 1925 roku rozciągnięto je na wszystkie polskie diecezje, tym samym połączono świętowanie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz święta Królowej Korony Polskiej.

