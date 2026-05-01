Pułkownik polskiego pochodzenia biskupem pomocniczym Waszyngtonu

Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformowało dziś o nominacjach dwóch biskupów pomocniczych archidiecezji waszyngtońskiej. Jednym z nich jest emerytowany pułkownik amerykańskiej armii ks. Gary R. Studniewski, wywodzący się z polonijnego środowiska w Toledo, w stanie Ohio.

Kim jest ks. Studniewski?

Rodzice urodzonego w 1957 r. w Toledo (Ohio) ks. Studniewskiego, są potomkami polskich emigrantów. On sam, po uzyskaniu licencjatu z biologii i blisko dziesięcioletniej służbie w armii amerykańskiej, zdecydował się na kapłaństwo, podejmując studia i formację w Papieskim Kolegium Ameryki Północnej w Rzymie. Uzyskawszy kolejno bakalaureat i licencjat z teologii, w 1995 r. został wyświęcony na kapłana dla archidiecezji waszyngtońskiej, a po 2 latach otrzymał w 1997 roku nagrodę za posługę wśród amerykańskiej młodzieży.

W 1998 r. powrócił do czynnej służby wojskowej, służąc jako kapelan m.in. w międzynarodowej jednostce wojskowej na Synaju w Egipcie oraz w Iraku. Pracował również w Pentagonie i jako kapelan dowództwa sił wojskowych w Teksasie i Waszyngtonie. Ukończył wiele specjalistycznych studiów, a w lipcu 2016 r. przeszedł na emeryturę wojskową w stopniu pułkownika i powrócił do posługi w archidiecezji waszyngtońskiej. Od 2022 r. był proboszczem Sanktuarium Najświętszego Sakramentu.

Biskup-nominat Studniewski jest również członkiem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie oraz Zakonu Rycerzy Kolumba (4. stopnia).

