Podszywają się pod biskupa. "Nie należy klikać w przesłane linki"

Diecezja sosnowiecka poinformowała o przypadkach internetowego podszywania się pod biskupa ordynariusza Artura Ważnego. Polegają one na rozsyłaniu wiadomości e-mail do księży z wykorzystaniem jego imienia i autorytetu. "Mamy do czynienia z działaniem nieuprawnionym, którego celem może być wprowadzenie odbiorców w błąd, wyłudzenie informacji lub nakłonienie do podjęcia określonych działań" – przekazano w komunikacie.

"Prosimy wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy odpowiadać na podejrzane wiadomości, otwierać załączników, klikać w przesłane linki ani realizować żadnych próśb zawartych w takiej korespondencji bez wcześniejszego potwierdzenia jej autentyczności" – przestrzegła kuria.

Kuria ostrzega i apeluje

"Zalecamy również, aby z podobną ostrożnością traktować wszelkie nietypowe lub budzące wątpliwości próby kontaktu podejmowane rzekomo w imieniu innych osób związanych z Kurią Diecezjalną. Dotyczy to zwłaszcza wiadomości zawierających pilne prośby, polecenia, linki, załączniki, prośby o dane, przelewy lub inne działania wykraczające poza standardową formę komunikacji. Prosimy jednocześnie o każdorazowe sprawdzanie adresu e-mail nadawcy oraz weryfikowanie autentyczności korespondencji w przypadku jakichkolwiek wątpliwości" – czytamy.

Kuria zaapelowała o zgłaszanie podejrzanych e-maili rzecznik diecezji sosnowieckiej Dominice Bem ([email protected], tel: +48 519 512 899). Przekazane informacje pozwolą bowiem właściwie udokumentować sprawę i podjąć dalsze działania.

Duchowni coraz częściej padają ofiarami cyfrowego wyłudzenia tożsamości. We wrześniu ubiegłego roku archidiecezja warszawska ostrzegała przed fałszywymi profilami abp. Adriana Galbasa w mediach społecznościowych. Oszuści podszywali się pod metropolitę, aby wyłudzać pieniądze i dane osobowe.

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