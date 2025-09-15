Fałszywe konta na Facebooku wykorzystują wizerunek abp. Galbasa

W ostatnim czasie na Facebooku pojawiły się konta wykorzystujące wizerunek abp. Adriana Galbasa. Archidiecezja warszawska poinformowała, że są one zakładane w celu oszustwa.

"Każda wiadomość, kierowana rzekomo ze strony abp. Adriana Galbasa, jest oszustwem” – podkreślają przedstawiciele archidiecezji. Zwracają uwagę, aby nie odpowiadać na podejrzane wiadomości, nie klikać w przesłane linki i nie przekazywać żadnych środków finansowych.

Archidiecezja zachęca także do zgłaszania fałszywych profili bezpośrednio do administratorów Facebooka.

Jedynym oficjalnym profilem abp. Galbasa w mediach społecznościowych jest konto na Facebooku prowadzone przez biuro prasowe archidiecezji warszawskiej: facebook.com/biskupgalbas oraz konto na platformie X: x.com/AbpGalbas.

Duchowni na celowniku

Duchowni coraz częściej padają ofiarami cyfrowego wyłudzenia tożsamości. Niedawno biskup diecezji Winona-Rochester w stanie Minnesota – Robert Barron, założyciel katolickiej organizacji medialnej Word on Fire, ostrzegł jej użytkowników przed rosnącą liczbą fałszywych filmów tworzonych za pomocą sztucznej inteligencji (AI).

Krążą one w mediach społecznościowych, podszywając się pod niego. "Obecność w sieci tych filmów, generowanych przez sztuczną inteligencję, które jakoby przedstawiają mnie, a w rzeczywistości nie mają ze mną nic wspólnego, to problem, który staje się coraz trudniejszy” – napisał hierarcha w komunikacie ogłoszonym 20 sierpnia na swoich oficjalnych profilach społecznościowych.

Wezwał wiernych, by nie dali się oszukać. "Nie traktujcie poważnie tych głupstw. Nie oglądajcie ich. Szukajcie materiałów na moim kanale YouTube, na oficjalnym kanale Word on Fire – tam obok mojego imienia i nazwy profilu widnieje niebieski znaczek weryfikacji. To jest znak, że to rzeczywiście film ode mnie” – zapewnił biskup.

