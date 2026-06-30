Zakonnica skazana. Drakoński wyrok za pomoc

Według doniesień, została aresztowana w pobliżu Loikaw, a następnie przeniesiona do więzienia wojskowego, gdzie 24 czerwca zapadł wyrok. Wspólnoty katolickie w całym kraju wzywają do modlitwy o jej uwolnienie, poinformowała platforma UCANews.

Kim jest skazana zakonnica?

Kara dotknęła siostrę Benedettę Nya Moe ze Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętych Bartolomei Capitanio i Wincenty Gerosy. Według źródeł kościelnych, zakonnica pracowała w rejonie Demoso i Loikaw, udzielając pomocy medycznej osobom wewnętrznie przesiedlonym. Rozdawała leki i wraz z innymi członkami swojego zgromadzenia i organizacjami kościelnymi organizowała pomoc dla przesiedleńców. Zakonnica należy do grupy etnicznej Kayan i niedawno obchodziła 25-lecie wstąpienia do zgromadzenia.

Według doniesień, została aresztowana podczas transportu do szpitala w Loikaw rannego lub chorego przesiedleńca. Przeszukanie jej telefonu komórkowego ujawniło również informacje o darowiznach i wiadomościach na temat konfliktu, co włączono do zarzutów. Została skazana na podstawie artykułu Kodeksu Karnego, który od czasu wojskowego zamachu stanu w 2021 roku jest często stosowany do karania za domniemaną działalność opozycyjną. Przepis ten przewiduje karę do trzech lat więzienia.

Chrześcijanie w tym kraju są zdecydowaną mniejszością

Chrześcijanie w Mjanmie (dawnej Birmie) stanowią około sześciu procent populacji, około 90 procent to buddyści. Wschodni region Demoso od lat jest miejscem walk między wojskiem a grupami oporu i pozostaje niestabilny. Źródła kościelne podają, że zgromadzenie, z którego pochodzi skazana zakonnica, nadal udziela pomocy humanitarnej. Wspólnoty katolickie w całym kraju modlą się o jej uwolnienie i apelują o ochronę i wsparcie dla kościelnych pracowników organizacji pomocowych zaangażowanych w akcje humanitarne.

W listopadzie 2017 roku Mjanmę odwiedził papież Franciszek. Wizyty apostolska pod hasłem "Miłość i Pokój", była pierwszą wizytą głowy Kościoła katolickiego w historii tego południowoazjatyckiego kraju. Obok Mjanmy papież odwiedził wówczas również Bangladesz.

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