"Przewrotna manipulacja hierarchów ukraińskich" ws. ludobójstwa na Wołyniu

W specjalnym przesłaniu z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej biskupi greckokatoliccy w Polsce zaapelowali o modlitwę za trwałe pojednanie między narodami polskim i ukraińskim. Wyrazili również współczucie i żal wobec rodzin, które utraciły swoich bliskich w ludobójstwie na Wołyniu.

Jednocześnie zaznaczyli, że potępienie powinno obejmować zarówno zbrodnie popełnione na Polakach, jak i te dokonane na Ukraińcach. Zaapelowali także do władz obu państw o umożliwienie odnalezienia wszystkich mogił, identyfikacji ofiar i zapewnienia im godnego pochówku, a historykom powierzyli zadanie rzetelnego wyjaśnienia okoliczności tych wydarzeń.

"Eufemizmy, które odwracają uwagę od prawdy"

"To kolejna przewrotna manipulacja hierarchów ukraińskich. Znowu używane są eufemizmy, które odwracają uwagę od prawdy, które zaciemniają, przekreślają prawdę i znowu uparcie stawiany jest znak równości pomiędzy zbrodnią ludobójstwa dokonaną na Polakach (zbrodnia systemowa, ok. 120 tys. ofiar!!!) a zbrodniami wojennymi, dokonanymi na cywilnej ludności ukraińskiej przez polskie siły zbrojne (ok. 20 tys. ofiar, przy czym znacznie więcej Ukraińców zginęło z rąk rodaków – ukraińskich nacjonalistów – 3-4-krotnie więcej!!!). Ze strony ukraińskich nacjonalistów to nie były zwyczajne dla wojny akcje zbrojne przeciw uzbrojonemu wrogowi, ale ludobójstwo dokonane ze szczególnym okrucieństwem. Nie ma żadnej symetrii pomiędzy ludobójstwem a zbrodniami wojennymi" – zauważyła Maria Stankiewicz-Władimirow ze Stowarzyszenia Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów.

"W liście hierarchów celowo przewrotnie absolutnie pominięte zostało źródło zła – zbrodni, która dokonana została na Wołyniu i w Galicji przez ukraińskich nacjonalistów i które to źródło nadal zatruwa żywy organizm społeczeństwa ukraińskiego. Pominięta została antychrześcijańska, demoniczna i zbrodnicza ideologia ukraińskiego nacjonalizmu integracyjnego" – stwierdziła.

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"Ani słowa o najważniejszej przyczynie zła"

Zdaniem Stankiewicz, "kolejnym przejawem przewrotnej manipulacji i mydlenia oczu" ze strony hierarchów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego było przesłanie z synodu UGKC w Zarwanicy. Padło w nim stwierdzenie, że "do historyków polskich i ukraińskich należy rzetelne wyjaśnienie okoliczności tamtych tragicznych wydarzeń oraz ustalenie faktycznej liczby ofiar po obu stronach".

"Ani słowa o najważniejszej przyczynie zła, o tym, co doprowadziło do ludobójstwa i do takiej skali bestialstwa i okrucieństwa – ani słowa o antychrześcijańskiej zbrodniczej ideologii ukraińskiego nacjonalizmu integracyjnego z jej demonicznym dekalogiem Doncowa" – podkreśliła Stankiewicz.

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"Co do faktów: ilości, okoliczności i identyfikacji polskich cywilnych ofiar ukraińskich nacjonalistów (ok. 120 tys.), co do sposobu dokonywania zbrodni, co do ilości i identyfikacji ukraińskich cywilnych ofiar polskich akcji odwetowych i prewencyjnych (ok. 20 tys.) oraz ilości ukraińskich (!) ofiar ukraińskich nacjonalistów (ok. 60-80 tys., czyli 3-4 razy więcej Ukraińców zginęło z rąk ukraińskich nacjonalistów, niż z rąk Polaków!), a także tysiące Ukraińskich Sprawiedliwych, sprzeciwiających się zbrodniom i ratujących Polaków, to ustalenia polskich i rzetelnych ukraińskich historyków (ale nie banderowskich propagandzistów!) są już dokonane od dość dawna i nawet w miarę zgodne. Naprawdę wstyd tego nie wiedzieć" – czytamy.

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