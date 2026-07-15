Antychrześcijański raport Amnesty International wycofany dwa dni po publikacji

Opublikowany 8 lipca dokument wymieniał 117 organizacji, grup i osób, które autorzy raportu zaliczyli do tzw. "ruchu wymierzonego w prawa człowieka" w Wielkiej Brytanii. Według definicji Amnesty International, miały to być podmioty "dążące do ograniczania praw człowieka poprzez podważanie ich ochrony w prawie i praktyce".

Na liście znalazły się m.in. "Catholic Herald", "Catholic Medical Association", chrześcijański portal informacyjny Premier Christian News, organizacje bioetyczne i charytatywne oraz Beira’s Place – ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy seksualnej w Edynburgu, założony przez pisarkę J.K. Rowling.

Raport wskazywał także na organizacje krytyczne wobec ideologii gender oraz grupy sprzeciwiające się aborcji, twierdząc, że podmioty te miały kwestionować "prawa kobiet i osób LGBT+". Wśród wymienionych znalazły się m.in. The Christian Institute, Evangelical Alliance UK oraz Konferencja Biskupów Anglii i Walii.

Raport Amnesty International wycofany. Uderzał w organizacje chrześcijańskie oraz krytyków aborcji i gender

Amnesty International wycofała dokument dwa dni po publikacji, przyznając, że przed jego udostępnieniem nie przeprowadzono "należytych kontroli wewnętrznych". Organizacja wyraziła ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji.

Decyzja spotkała się z krytyką części środowisk chrześcijańskich oraz parlamentarzystów. W brytyjskim parlamencie złożono tzw. Early Day Motion (wniosek składany w brytyjskim parlamencie poza ustalonym porządkiem obrad), w którym podkreślono, że poglądy krytyczne wobec teorii gender są chronione jako światopogląd na mocy ustawy o równości z 2010 r. (Equality Act 2010).

Dyrektor generalny Premier Christian News Kevin Bennett ocenił, że Amnesty International powinna wyjaśnić sposób powstania raportu oraz jednoznacznie potwierdzić, że nie traktuje wymienionych organizacji jako "przeciwnych prawom człowieka". Jego zdaniem samo wycofanie dokumentu jest jedynie pierwszym krokiem do odbudowania zaufania.

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