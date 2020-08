Najnowszy sondaż partyjny. PiS ma powody do niepokoju

Z badania wynika, że partia Jarosława Kaczyńskiego uzyskałaby 36 proc. głosów. Wirtualna Polska zauważa, że to spadek w stosunku do poprzedniego badania, w którym PiS mogło liczyć na 39,2 proc. głosów. Tymczasem stan posiadania zwiększyłaby Koalicja Obywatelska. Chęć oddania na nią głosu zadeklarowało 31 proc. respondentów. To wzrost o 4,5 pkt. proc. Ostatnie miejsce na podium należy do Lewicy, na którą chce zagłosować 9,1 proc. pytanych.

Swoją reprezentację w Sejmie miałyby także Konfederacja – 6,7 proc. oraz Koalicja Polska (PSL i Kukiz'15) – 5 proc.

Nieco inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby o mandaty w Sejmie walczyło ugrupowanie Szymona Hołowni. W takim wariancie PiS uzyskałoby 34,3 proc. głosów, Koalicja Obywatelska - 27,1 proc., a trzecie miejsce należałoby do ruchu Szymona Hołowni, które mogłoby liczyć na 11,7 proc. Do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja - 6,1 proc. i Lewica - 5,6. W Sejmie zabrakłoby jednak miejsca dla Ludowców, którzy uzyskali zaledwie 2,8 proc. głosów.

