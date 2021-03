W tym sondażu Morawiecki zdeklasował Kaczyńskiego. "To już się ludziom nie składa"

"Obecny szef rządu może mieć powody do radości" – pisze czwartkowy "Super Express". Dziennik publikuje najnowszy sondaż Instytutu Pollster, w którym zapytano Polaków o najlepszego kandydata z ramienia Prawa i Sprawiedliwości do sprawowania urzędu premiera.

Okazuje się, że ponad połowa respondentów - 56 proc. - za najlepszego kandydata PiS do tej funkcji uważa urzędującego premiera Mateusza Morawieckiego. Obecny szef rządu daleko w tyle zostawił wicepremiera, prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, na którego wskazało 17 proc. pytanych. Ostatnie miejsce na podium należy ex aequo do Jarosława Gowina i Beaty Szydło, którzy uzyskali po 10 proc.

Na kolejnych miejscach uplasowali się: lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro z wynikiem 3 proc., prezes PKN Orlen Daniel Obajtek - 2 proc. i europoseł Joachim Brudziński - 2 proc.

"Kaczyński jako patron prawicy, nie premier"

Skąd tak dużo wskazań na Mateusza Morawieckiego? Jak tłumaczył w rozmowie z "Super Expressem" dr hab. Bartłomiej Biskup, jest on kojarzony z cechami, które charakteryzują premiera, ponieważ sprawuje ten urząd. – Nie miesza się w doraźną politykę, próbuje rządzić. Jest też bardziej kojarzony z gospodarką, oczywiście są różne opinie, ale również z pewnymi sukcesami na tym polu, dobrymi wskaźnikami – wymieniał.

Pytany o dużą przewagę Morawieckiego nad prezesem PiS, politolog zwrócił uwagę, że Jarosław Kaczyński postrzegany jest przez społeczeństwo jako patron prawicy, jednak niekoniecznie jako osoba zarządzająca na co dzień. Kaczyński jako autorytet na prawicy – tak, ale jako premier – to już się ludziom nie składa – wskazał.

Badanie zrealizował Instytut Badań Pollster w dniach 3–4 marca 2021 r. na próbie 1033 dorosłych Polaków.

