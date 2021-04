Gowin przejdzie do opozycji? Zobacz najnowszy sondaż

Od kilku miesięcy politycy opozycji otwarcie proponują Jarosławowi Gowinowi przejście na ich stronę i obalenie rządu Zjednoczonej Prawicy.

– Pytanie trzeba skierować do Jarosława Gowina. Czy ten czas, który jest przed nami i to wszystko, co mamy do zrobienia, czy warto ten czas marnować na bycie w podzielonej prawicy, czy lepiej teraz przejść na dobrą, zieloną stronę mocy, tak jak to zrobił rok temu – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz na antenie TVN24, nawiązując do zablokowania przez Jarosława Gowina tzw. wyborów kopertowych, jakie miały się odbyć w maju.

Podobne propozycje szefowi Porozumienia składali w przeszłości Borys Budka, Rafał Trzaskowski czy Szymon Hołownia

Co myślą Polacy?

O ewentualne przejście Gowina na stronę opozycji pytał portal rp.pl. Odpowiedź "tak" zaznaczyło 22 proc. respondentów. Przeciwnego zdania jest natomiast 36,5 proc. ankietowanych. Co ciekawe aż 41,5 proc. badanych nie miało opinii w tej sprawie.

– Częściej w przejście Gowina do opozycji nie wierzą osoby w wieku 25-34 lata (39 proc.), o wykształceniu zasadniczym zawodowym (41 proc.), dochodzie netto od 2001 do 3000 zł netto (42 proc.) oraz badani z miast do 20 tys. mieszkańców (44 proc.) — skomentowała wyniki ankiety cytowana przez rp.pl Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.

W sondażu wzięło udział 800 internautów powyżej 18. roku życia.

Spotkanie liderów Zjednoczonej Prawicy

Wirtualna Polska ustaliła, że do spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy: Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina ma dojść w niedzielę. Według informatorów serwisu, na spotkaniu prezes PiS ma ugasić pożar, jaki w ostatnim czasie wybuchł w Zjednoczonej Prawicy.

– To nie będzie spotkanie ostatniej szansy, jakby chciała to widzieć opozycja i niektórzy komentatorzy. Faktycznie sytuacja w koalicji Zjednoczonej Prawicy jest napięta, ale to nie jest czas na przyspieszone wybory, czy wyjście z koalicji Jarosława Gowina albo Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. Obie partie, po rekonstrukcji rządu, poczuły się bardzo pewnie siebie i zaczęły mocno zabiegać o swoje racje i elektorat – mówi rozmówca WP.

Portal podaje, że będzie to pierwsze od dłuższego czasu spotkanie Kaczyński-Ziobro-Gowin. Nieoficjalnie, wicepremier, szef Porozumienia miał spotkać się w Kancelarii Premiera z wicepremierem, prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim kilkanaście dni temu, ale do spotkania nie doszło. Powodem miało być sejmowe głosowanie nad opodatkowaniem kamperów pod koniec marca. Porozumienie Gowina zagłosowało wówczas razem z opozycją nad odrzuceniem propozycji PiS.

