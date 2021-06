Komu najbardziej ufają Polacy? Hołownia i Morawiecki na drugim miejscu

Według tego badania prezydentowi Andrzejowi Dudzie ufa 45 proc. Polaków, 37 proc. mu nie ufa, a 15 proc. deklaruje wobec niego obojętność.

Na drugim miejscu w rankingu zaufania znaleźli się lider partii Polska 2050 Szymon Hołownia oraz premier Mateusz Morawiecki – na obu wskazało po 41 proc. badanych. Hołowni nie ufa 27 proc., natomiast 22 proc. deklaruje obojętność, 5 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć", a nie zna go 5 proc. Z kolei Morawieckiemu nie ufa 42 proc. pytanych, obojętność deklaruje 14 proc., odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 3 proc. badanych.

Podium zamyka prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 36 proc. badanych, nie ufa 40 proc., 17 proc. zadeklarowało obojętność, a odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 4 proc. Nie zna go 3 proc.

Kto na drugim biegunie?

W rankingu nieufności prowadzi prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu więcej badanych nie ufa (52 proc.) niż ufa (30 proc.). Drugi w tym zestawieniu jest ministrem sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który ma 45 proc. negatywnych wskazań i 29 proc. pozytywnych. Trzeci jest lider PO Borys Budka, któremu nie ufa 44 proc. pytanych i tylko 17 proc. ufa.

W komentarzu do wyników badania CBOS napisał, że "zaufanie do przedstawicieli naszej klasy politycznej nadal pozostaje dość niskie" i że "żaden z uwzględnionych w badaniu polityków nie ma zaufania co najmniej połowy Polaków, a w ocenach większości przeważa nieufność".

Sondaż został przeprowadzony w dniach 7–17 czerwca 2021 roku na próbie liczącej 1218 osób.

