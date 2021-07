Polaków zapytano czy wierzą Tuskowi ws. 500 plus. Wynik jednoznaczny

Podczas niedawnej konferencji prasowej Donald Tusk poinformował, że Ewa Kopacz miała już przygotowany projekt "dość podobny do '500 Plus' z podobnymi skutkami".

– Udało się Polskę przeprowadzić przez kryzys w taki sposób, że można rozpocząć też duże programy socjalne, które – jestem o tym przekonany – my w tym samym czasie mniej więcej byśmy przeprowadzili. Ewa Kopacz miała już przygotowany projekt dość podobny do 500 Plus z podobnymi skutkami, ale ona była w tym ostatnim roku porządkowania sytuacji po światowym kryzysie finansowym – przekonywał polityk.

Te słowa wywołały falę komentarzy, gdyż PO wielokrotnie krytykowała sztandarowy program PiS. Właśnie o tę wypowiedź zapytano Polaków w najnowszym sondażu agencji Social Changes.

Polacy nie wierzą w słowa Tuska

Czy wierzy Pani/Pan Donaldowi Tuskowi, że Ewa Kopacz opracowała i miała gotowy program podobny do „500 plus” w 2015 roku, gdy była premierem? – tak brzmi pytanie postawione w najnowszym sondażu portalu wpolityce.pl

Twierdząco odpowiedziało zaledwie 25 proc. badanych, podczas gdy przecząco – aż 51 proc. 24 proc. respondentów nie ma wyrobionego zdania w tej kwestii.

Ciekawie też wyniki wyglądają w poszczególnych elektoratach. Aż 81 proc. wyborców PiS nie wierzy w słowa Tuska. Zdecydowanie inaczej wygląda to jednak w elektoracie KO – jedynie 18 proc. wyborców nie wierzy Tuskowi. Z kolei wśród wyborców Szymona Hołowni 41 proc. z nich nie wierzy w słowa byłego premiera.

