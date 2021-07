"Słyszałam od posła Nitrasa". Żukowska ujawnia plan Tuska

W piątek w Programie 1 Polskiego Radia Anna Maria Żukowska odniosła się do informacji, z których wynika, że lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ma zamiar budować szeroki front "antyPiS", w którym miałoby zabraknąć miejsca dla Lewicy.

Żukowska: Mnie to trochę przeraża

– Ostatnie doniesienia mówią, że bliżej mu (Tuskowi – red.) do Konfederacji niż do Lewicy. (…) Mnie to trochę przeraża, nie wyobrażam sobie jakiegoś rządu z Konfederacją, z osobami, które kwestionują zasadność szczepień, zasadność badań naukowych. (…) Z takimi ludźmi Donald Tusk chce budować przyszłość Polski. Jako Polka boję się tego, moje dziecko też się boi. To byłoby coś strasznego dla Polski – oceniła.

Pytana o doniesienia mówiące o tym, że Tusk utrzymuje dość dobre relacje przynajmniej z częścią Konfederacji, Żukowska odpowiedziała: – Słyszałam od posła Nitrasa na sali sejmowej, który powiedział jasno, że będą rządzić z Konfederacją i będą mieli również określone plany w stosunku do nas, czyli do Lewicy. Te plany traktuję trochę z przymrużeniem oka, natomiast nie traktuję z przymrużeniem oka tego, że taki rząd gdzieś na horyzoncie potencjalnie mógłby zaistnieć.

Będzie likwidacja 500 plus?

Zdaniem Żukowskiej, politycy Platformy Obywatelskiej i Konfederacji "podaliby sobie ręce w sprawie obniżania wszystkich podatków, likwidacji 500 plus i demolki tych rzeczy, które pomogły ludziom w kryzysie pandemicznym".

Według najnowszego sondażu pracowni Social Changes, Koalicja Obywatelska może liczyć na 25 proc. poparcia, natomiast Konfederacja – na 9 proc. Liderem pozostaje PiS, na które chce głosować 34 proc. pytanych.

