Czy groźba rosyjskiego ataku na Ukrainę jest realna? Sondaż

"Czy Pani/Pana zdaniem agresja militarna Rosji przeciw Ukrainie jest realnym zagrożeniem?" – takie pytanie usłyszeli uczestnicy badania.

Twierdząco odpowiedziało 62,9 proc. respondentów. Przeciwnego zdania było 15,8 proc. ankietowanych.

21,3 proc. uczestników badania zaznaczyło odpowiedź "nie mam zdania".

"Agresję Rosji za realny scenariusz uważa 2/3 respondentów między 35 a 49 rokiem życia i częściej niż 7 na 10 respondentów 72 proc. o dochodach wynoszących od 1001 zł do 2000 zł. Atak militarny Rosji na Ukrainę za możliwy uznają częściej niż 2 na 3 osoby 67 proc. z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców" – czytamy na rp.pl w komentarzu Małgorzaty Bodzon z SW Research.



Groźba agresji

W ostatnich tygodnia wzrasta napięcie na linii Ukraina-Rosja. Zgodnie z danymi przekazanymi przez główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Rosja zgromadziła przy granicach ponad 92 tys. żołnierzy.

Szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Ołeksij Daniłow zapowiada ''adekwatną odpowiedź'' w razie ataku Rosji.

Głos w tej sprawie zabrał rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow. – Niejednokrotnie mówiliśmy już na najróżniejszych szczeblach, że Rosja nie zamierza na nikogo napadać. Rosja nie żywi żadnych agresywnych planów. Mówienie, że jest inaczej jest całkowicie niesłuszne. Absolutnie niesłuszne jest kojarzenie z takimi planami jakichkolwiek ruchów sił zbrojnych Rosji na terytorium naszego kraju – powiedział.

Piesków dodał, że zdaniem Moskwy to Kijów przygotowuje się do wojskowej agresji, aby siłowo rozwiązać problem separatystyczny tzw. republik ludowych w Donbasie. Oskarżył także kraje Zachodu o to, że wysyłają na Ukrainę instruktorów wojskowych i uzbrojenie.

