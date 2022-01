Niedzielski do dymisji? Wyniki sondażu są jednoznaczne

Instytut Badań Pollster, na zlecenie "Super Expressu", zapytał Polaków w sondażu, czy w związku z wysoką liczbą zgonów spowodowanych COVID-19 minister zdrowia Adam Niedzielski powinien podać się do dymisji.

45 proc. respondentów wybrało odpowiedź "tak". Przeciwnego zdania jest 35 proc. badanych. 20 proc. uczestników sondażu nie ma na ten temat zdania.

Niedawno pytany o możliwą dymisję Adam Niedzielski mówił jasno: – Są to wyłącznie pogłoski. – Nic mi o tym nie wiadomo – tak z kolei skomentował sprawę rzecznik rządu Piotr Müller.

Koronawirus w Polsce

W środę minister zdrowia poinformował, że w ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 30 tys. nowych zakażeń. – Już nie tylko wkroczyliśmy w piątą falę, ale ta fala będzie bardzo dynamicznie się rozwijała – powiedział Adam Niedzielski.

Szef resortu zapowiedział, że jeżeli trendy się utrzymają, to w przyszłym tygodniu MZ może odnotować ponad 50 tys. zakażeń koronawirusem dziennie. – Ta fala będzie się charakteryzowała stosunkowo mniejszą presją na szpitalnictwo. Wymaga to wzmocnienia opieki przedszpitalnej. Dlatego przygotowaliśmy wytyczne, zostały przekazane do przychodni – zaznaczył.

Omikron. Rośnie liczba zakażeń tym wariantem

Wcześniej tego samego dnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska podał aktualną liczbę nowych zakażeń wariantem koronawirusa Omikron w Polsce.

– Dotychczas potwierdzono w Polsce 966 przypadków zakażeń wariantem Omikron. To prawie 20 proc. próbek, które badamy. Widzimy, że Omikron bardzo szybko wypiera wariant Delta. Osoby zakażone Deltą zdrowieją i wychodzą ze szpitali. Omikron jest tak bardzo zakaźny, że liczba przypadków jest zdecydowanie większa – mówił Waldemar Kraska. I zauważył: "Statystyki z innych krajów pokazują, że gdy społeczeństwo jest wyszczepione powyżej 75 proc., wzrost hospitalizacji z powodu Omikrona nie jest duży. U nas trzeba się spodziewać, że ten wzrost nastąpi".

Szef i wiceszef resortu zdrowia apelowali o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, szczególnie noszenia masek.

