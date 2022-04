Macron czy Le Pen? Najnowszy sondaż po debacie w telewizji

Na trzy dni przed drugą turą wyborów prezydenckich we Francji, kandydaci kontynuują kampanię – Macron na przedmieściach Paryża, gdzie głosuje silna lewica, a Le Pen na północy kraju, gdzie ma wiernych wyborców.

– Po co czekać, aż Macron ustąpi, skoro wykorzystując swój głos możecie go zwolnić? – mówiła Le Pen na wiecu w mieście Arras, na którym wezwała "milczącą większość" przeciwną Macronowi, by nie ułatwiała mu zwycięstwa, wstrzymując się od głosu.

Macron ma stabilną przewagę nad Le Pen

Agencja Reutera podaje, że trzy oddzielne sondaże, z których wszystkie uwzględniają odpowiedzi zebrane w czwartek po debacie telewizyjnej, pokazują, że wynik Macrona jest stabilny lub nieznacznie wzrósł i wynosi od 55,5 proc. do 57,5 proc.

Sondażownie przewidują frekwencję na poziomie 72-74 proc., co byłoby najniższym wynikiem w przypadku drugiej tury wyborów prezydenckich od 1969 roku.

Zdaniem analityków francuskiej sceny politycznej środowa debata telewizyjna powinna być traktowana z ostrożnością, ponieważ tylko 15,5 mln osób oglądało ją na żywo, co jest najmniejszą widownią, jaką kiedykolwiek odnotowano w przypadku takiego wydarzenia.

Druga tura już w najbliższą niedzielę

Nie jest jasne, czy ostatnie dwa dni kampanii zmienią wynik głosowania. Przewaga Macrona w sondażach jest obecnie mniejsza niż pięć lat temu, kiedy pokonał Le Pen uzyskując 66,1 proc. głosów.

Reuters podkreśla, że jeśli Macron wygra, może czekać go trudna druga kadencja, ponieważ wyborcy wszystkich opcji prawdopodobnie ponownie wyjdą na ulice w związku z jego planem kontynuacji probiznesowych reform.

Natomiast jeśli wygra Le Pen, można spodziewać się radykalnych zmian w polityce wewnętrznej i międzynarodowej Francji, a także protestów.

