Dobry moment na założenie biznesu? Polacy odpowiedzieli

Przeciwnego zdania jest 7 proc. badanych – wynika z sondażu Grupy Assay, na który w środę powołał się portal ISBnews.

Assay Biznes

Assay Biznes to zaproponowany przez Grupę Assay wskaźnik odzwierciedlający stosunek Polaków do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Składa się z czterech komponentów: doświadczenie (doświadczenia w obszarze prowadzenia biznesu), przekonania (postrzeganie klimatu ekonomicznego dla prowadzenia biznesu), kompetencje (subiektywne poczucie kompetencji z obszaru prowadzenia firmy, prawa, finansów i zarządzania) oraz potencjał (otwartość i gotowość do prowadzenia własnego biznesu). Najmniejszą wartość respondenci uzyskali w komponencie doświadczenie (13), natomiast najwyższe w komponentach, kompetencjach i przekonaniach (po 44).

– Stworzyliśmy Assay Biznes, by uzyskać obraz aktywności gospodarczej Polaków. Chcieliśmy poznać ich opinie na temat posiadania własnej firmy, poziom inicjatywy biznesowej czy wreszcie to, jak postrzegają tzw. klimat do tworzenia nowych biznesów w Polsce. W ramach badania podzieliliśmy respondentów na dwie grupy – przedsiębiorców oraz ogół Polaków. Okazuje się, że przedsiębiorcy widzą rzeczywistość w lepszych barwach niż ogół społeczeństwa, ale i tak wyniki badania są bardzo pesymistyczne – powiedział prezes Grupy Assay Łukasz Blichewicz.

Wyniki badania

Z badania wynika, że niemal połowa Polaków ma pozytywne nastawienie do prowadzenia własnego biznesu. Negatywnie o posiadaniu firmy myśli 17 proc. społeczeństwa. Jednocześnie o założeniu własnej firmy myśli 15 proc. zapytanych Polaków, przy czym niemal trzy na cztery osoby z tej grupy nie są do tego w pełni przekonane. Własnej działalności zdecydowanie częściej pragną mężczyźni (21 proc.) niż kobiety (11 proc.), a także osoby zamożne, zarabiające miesięcznie ponad 25 tys. złotych netto (46 proc. wskazań).

Zdecydowana większość respondentów, która wzięła pod uwagę założenie firmy, nie chce tego uczynić w ciągu najbliższego roku. 64 proc. zapytanych w sondażu Polaków odpowiedziało, iż to nie jest dobry moment na zakładanie biznesu.

