Przedterminowe wybory już w niedzielę. Są wyniki sondażu

Sondaż przygotował Instytut Badań Samorządowych dla Wyborczej.pl. Jak zaznaczono, to jedyne takie badanie przed niedzielnymi wyborami.

Z deklarowanego poparcia dla kandydatów wynika, że – póki co – nie ma wyraźnego faworyta do zwycięstwa, ponadto, do wyłonienia zwycięzcy najprawdopodobniej potrzebna będzie druga tura. – W niedzielę może się zdarzyć wszystko. Jedno wiemy: z całą pewnością konieczna będzie druga tura głosowania. I możliwe są w niej trzy pary kandydatów – powiedział Łukasz Pawłowski, szef Instytutu Badań Samorządowych i główny autor sondażu.

Kto prezydentem miasta? Wyniki sondażu

Najwięcej uczestników sondażu – 29,6 proc. – zadeklarowało oddanie głosu na Marka Wesołego, obecnego posła klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Co jednak ważne, polityk nie startuje z komitetu PiS, lecz pod własnym szyldem.

Na drugim miejscu w badaniu – z wynikiem 27,22 proc. – znalazł się Krzysztof Mejer, popierany przez Polskę 2050 Szymona Hołowni, Ruch Samorządowy i część działaczy Platformy Obywatelskiej. Bardzo blisko pierwszej dwójki jest Michał Pierończyk, którego wspiera miejscowa PO. Na tego kandydata chce bowiem głosować 25,91 proc. respondentów.

Dalsze miejsca zajmują: Maciej Mol (5,99 proc.), Krzysztof Toboła (5,5 proc.), Paweł Dankiewicz (3,14 proc.) oraz Jolanta Milas (2,64 proc.). Poza tym, aż 11,65 proc. pytanych nie wie nadal, na kogo głosować.

Sondaż zrealizowano w dniach 2-5 września 2022 roku metodą CATI (telefonicznie) na próbie 500 pełnoletnich mieszkańców Rudy Śląskiej.

Wybory przedterminowe w Rudzie Śląskiej

Przedterminowe wybory w Rudzie Śląskiej, które odbędą się w najbliższą niedzielę, 11 września, są wynikiem śmierci Grażyny Dziedzic, dotychczasowej prezydent miasta. Do startu w wyborach konieczne było zebranie minimum trzech tysięcy podpisów od mieszkańców.

W połowie sierpnia na specjalnie zorganizowanej konferencji prasowej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński udzielił poparcia posłowi Markowi Wesołemu.