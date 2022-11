Stosunek Polaków do Marszu Niepodległości. Jest sondaż

Badanie przeprowadziła firma United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Wyniki sondażu przekazano w poniedziałek, 7 listopada.

Marsz Niepodległości. Polacy zabrali głos

Ankieterzy zapytali: "Czy 11 listopada ulicami Warszawy powinien przejść Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe pod wodzą Roberta Bąkiewicza?". Na pytanie 36,8 proc. respondentów odpowiedziało twierdząco, z czego 18,8 proc. wybrało opcję "zdecydowanie tak", a 19,6 proc. – "raczej tak". Przeciwnego zdania jest 47 proc. badanych (10,2 proc. odpowiedziało "raczej nie", zaś 36,8 proc. – "zdecydowanie nie"). 14,6 proc. uczestników sondażu nie ma zdania w tej sprawie.

Wśród wyborców opozycji aż 75 proc. osób jest przeciwne Marszowi Niepodległości. Natomiast w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości 70 proc. chce, aby pochód z okazji Święta Niepodległości przeszedł ulicami stolicy.

Badanie przeprowadzono w dniach 4-5 listopada 2022 roku metodami CATI (wywiad z respondentem prowadzony przez telefon) i CAWI (ankiety w formie elektronicznej) na próbie 1 000 respondentów.

"Silny Naród, Wielka Polska"

Marsz Niepodległości, jak co roku, ruszy 11 listopada z ronda Romana Dmowskiego w Warszawie. Trasa pochodu będzie taka sama, co w poprzednich latach. Ważnym punktem tegorocznego wydarzenia będą przemówienia polskich weteranów wojennych oraz osób poszkodowanych zarówno przez hitlerowskie Niemcy, jak i Związek Sowiecki.

Hasło tegorocznego Marszu Niepodległości to "Silny Naród, Wielka Polska". Mimo że plakat wyraźnie nawiązuje do wojny polsko-bolszewickiej, to widać na nim między innymi rosyjskiego żołnierza z literą "Z" na czapce.

Co ciekawe, wśród organizatorów wydarzenia pojawiły się rozbieżności. Na początku października tego roku przedstawiciele największych organizacji narodowych w Polsce – Ruchu Narodowego i Młodzieży Wszechpolskiej – oraz część członków zarządu Stowarzyszenia "Marsz Niepodległości" oznajmili, iż hasłem pochodu 11 listopada będzie: "Polska państwem narodowym".

Czytaj też:

Marsz Niepodległości. Facebook usunął reklamy stowarzyszeniaCzytaj też:

Meloni przesłała pozdrowienia dla MN. Bąkiewicz: Wierzę, że zobaczymy się za rok