Szydło wbiła szpilę dziennikarzom WP.pl. "Może zrobimy sondaż?"

Media i komentatorzy nieustannie od miesięcy dywagują nad ewentualnym powrotem Beaty Szydło na fotel premiera. Pojawiają się też pogłoski, że polityk mogłaby wystartować w wyborach prezydenckich w 2025 roku.

Co myślą wyborcy PiS?

Wirtualna Polska postanowiła przeprowadzić sondaż dotyczący dalszych losów europoseł. W badaniu pytano o zdanie wyłącznie wyborców PiS, a ankietowani mogli zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź. Najwięcej respondentów, gdyż aż 45,2 proc., uważa, że Szydło powinna powrócić do polskiej parlamentu jako szeregowy poseł.

40,3 proc. ankietowanych jest zdania, że była premier powinna zostać kandydatką PiS w wyborach prezydenckich w 2025 roku. 21,3 proc. uważa, że Szydło powinna zostać kandydatem na premiera po wyborach w 2023 roku, a 15,1 proc., że powinna zostać kandydatem na premiera ale jeszcze przed wyborami. 14 proc. nie ma zdania.

Jaka przyszłość Beaty Szydło?

Nieco inaczej sytuacja wygląda jeżeli uwzględnimy nie tylko wyborców PiS, ale ogół Polaków. Wtedy jedynie 4,9 proc. uważa, że Szydło powinna jeszcze przed jesiennymi wyborami zostać premierem, 8,6 proc. wskazuje natomiast na opcję po wyborach.

14,1 proc. badanych Polaków twierdzi, że Szydło powinna zostać kandydatem na urząd prezydenta w 2025 roku. Z kolei 47,1 proc. twierdzi, że Szydło powinna wrócić do Sejmu jako szeregowy poseł.

Szydło wbija szpilę WP

Do tego sondażu odniosła się sama zainteresowana. Beata Szydło nie kryła złośliwości pod adresem redakcji Wirtualnej Polski.

"Doceniam troskę @wirtualnapolska o moją przyszłość, ale decyduję o niej ja sama. Może przeprowadzimy sondaż, jaka ma być przyszłość redaktorów Wirtualnej Polski? Firma United Surveys na pewno chętnie przeprowadzi sondaż, byle tylko zapłacić odpowiednią sumę" – napisała polityk na Twitterze.

"Firma United Surveys ostatnio jest bardzo aktywna, wrzucając różne „sondaże”. Czy jacyś „geniusze PR” chcą narzucić tematy do „rozmów przy świątecznym stole”? Znam takie środowiska, które święcie wierzą, że to się udaje. Panowie, żadni z was eksperci, szkoda pieniędzy wydawać" – dodała Szydło w kolejnym wpisie.

