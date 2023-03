Nowy sondaż poparcia dla partii politycznych. PiS z dużą przewagą nad KO

Sondaż przeprowadziła pracownia Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl. Wyniki poznaliśmy w sobotę, 4 marca. Pytanie zadane przez ankieterów brzmiało: "Na które ugrupowanie polityczne oddałaby Pani/oddałby Pan głos, gdyby wybory do polskiego parlamentu odbywały się w najbliższą niedzielę?". W pomiarze nie zostały uwzględnione osoby niezdecydowane.

Z badania wynika, iż do Sejmu nowej kadencji dostałoby się aż sześć formacji politycznych: Zjednoczona Prawica, Koalicja Obywatelska, Lewica, Polska 2050 Szymona Hołownia, Konfederacja Wolność i Niepodległość oraz Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska.

Znamy wyniki nowego sondażu

Chęć oddania głosu na Prawo i Sprawiedliwość zadeklarowało 37 proc. respondentów. Oznacza to wzrost o 2 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego sondażu tej samej firmy sprzed tygodnia. Natomiast na Koalicję Obywatelską chce głosować 29 proc. uczestników badania. To mniej o 2 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim pomiarem. Podium uzupełnia Lewica z niezmiennym poparciem na poziomie 9 proc.

Polska 2050 Szymona Hołowni może liczyć na 7 proc. poparcia (spadek o 2 pkt. proc.). Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja Wolność i Niepodległość – 6 proc. (bez zmian) oraz Polskie Stronnictwo Ludowe – również 6 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Ponadto, Kukiz'15 popiera 2 proc. ankietowanych (bez zmian), a Porozumienie – 1 proc. (także bez zmian). Opcję "inne ugrupowania" wskazało zaś 3 proc. respondentów.

Deklarowana frekwencja wyborcza

Według sondażu Social Changes, deklarowana frekwencja wyborcza wynosi 61 proc. (wzrost o 3 pkt. proc.).

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) w dniach od 24 do 27 lutego 2023 roku na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W sondażu wzięły udział 1052 osoby.

