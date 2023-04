Ukraińscy żołnierze walczą również o wolność Polski? Interesujące wyniki sondażu

Badanie zrealizowała firma Social Changes na zlecenie portalu wPolityce.pl.

Wyniki nowego sondażu

"Czy zgadzasz się z opinią, że ukraińscy żołnierze walczą teraz również o wolność Polski?" – takie pytanie zadali respondentom ankieterzy pracowni.

Z taką tezą zgadza się 55 proc. uczestników badania. Przeciwnego zdania jest 27 proc. ankietowanych. Natomiast 18 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

Wśród elektoratów poszczególnych polskich ugrupowań politycznych, 74 proc. wyborców Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy jest przekonanych, iż ukraińscy żołnierze walczą obecnie także za nas. Z tą opinią zgadza się też 69 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej oraz 69 proc. wyborców Polski 2050 Szymona Hołowni.

Sondaż został zrealizowany metodą CAWI (wypełnienie ankiety w formie elektronicznej) w dniach od 7 do 10 kwietnia 2023 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków. W badaniu wzięły udział 1052 osoby.

Ukraińska kontrofensywa

W ujawnionych dokumentach Pentagonu, datowanych na luty i początek marca, wyrażono wątpliwości co do gotowości Sił Zbrojnych Ukrainy do przeprowadzenia kontrofensywy. Zdaniem Amerykanów, główne problemy Ukraińców to formowanie i szkolenie jednostek do operacji połączonych sił zbrojnych, a także niewystarczająca ilość sprzętu przeciwlotniczego do osłony jednostek frontowych.

Według doniesień medialnych, po ujawnieniu tajnych amerykańskich danych Ukraina dokonała zmian w swoich planach wojskowych dotyczących kontrofensywy.

Rosyjska inwazja militarna na terytorium ukraińskie trwa od 24 lutego 2022 r. Kreml domaga się od władz w Kijowie "demilitaryzacji" i "denazyfikacji" kraju, a także uznania zaanektowanego w 2014 r. Krymu za rosyjski.

