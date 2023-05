Eutanazja z powodu bezdomności i ubóstwa? Przerażające wyniki sondażu

Aż jedna trzecia społeczeństwa popiera wprowadzenie śmierci na żądanie dla osób bezdomnych lub żyjących w skrajnym ubóstwie, nawet jeśli są całkowicie zdrowe. Potwierdza to światowy trend mówiący, że po zalegalizowaniu nawet ograniczonej formy pomocy w samobójstwie trudno jest ją powstrzymać.

Kanada. "Pomoc medyczna w umieraniu"

Sondaż został przeprowadzony przez narodowy instytut badawczy siedem lat po tym, jak w Kanadzie wprowadzono nowe przepisy dotyczące tzw. pomocy medycznej w umieraniu. Wspomagane samobójstwo jest obecnie możliwe w tym kraju dla każdej osoby dorosłej, która twierdzi, że cierpi z jakiegokolwiek powodu, który subiektywnie uważa za nie do zniesienia oraz hipotetycznej możliwości jego pogłębienia.

Jak relacjonuje serwis Vatican News, cytowany we wtorek przez Katolicką Agencję Informacyjną, aż 27 proc. Kanadyjczyków stwierdziło, że zgodziłoby się na przyznanie "pomocy medycznej w umieraniu", gdyby jedynym powodem cierpienia było ubóstwo, bez żadnej trwającej choroby. O 1 proc. więcej respondentów uznało bezdomność za odpowiedni powód do dokonania eutanazji. Przeprowadzone badanie pokazuje, że w ciągu ostatnich lat w kanadyjskim społeczeństwie poszerzyło się generalne poparcie dla eutanazji, która według 20 proc. respondentów, powinna przysługiwać każdemu z dowolnego powodu. Co więcej, jedna piąta Kanadyjczyków uczestniczących w sondażu zgodziła się ze stwierdzeniem, że "pomoc medyczna w umieraniu powinna być zawsze dozwolona, niezależnie od tego, kto o nią prosi", tj. nawet bez dowodów na jakiekolwiek cierpienie.

W Kanadzie pierwsze prawo federalne dotyczące eutanazji zostało uchwalone w 2016 r. wyłącznie dla osób nieuleczalnie chorych. Pięć lat później zreformowano je, rozszerzając na wszystkie formy cierpienia.

