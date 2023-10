Najnowszy sondaż: Jak Polacy zagłosują w referendum?

Pracownia Mands na zlecenie "Wiadomości" TVP przeprowadziła sondaż dotyczący zaplanowanego na 15 października referendum. "Czy gdyby referendum odbyło się w najbliższą niedzielę, to wzięłabyś/wziąłbyś w nim udział?" – zapytali ankieterzy.

"Tak" odpowiedziało 54,5 proc. respondentów, "nie" – 45,5 proc.

Tak Polacy mogą zagłosować w referendum

Na pytanie, czy badani "popierają wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym" "tak" odpowiedziało 8,5 proc., zaś "nie" – 91,5 proc.

Kolejne pytanie referendalne brzmi: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". 11,4 proc. uczestników badania wskazało odpowiedź "tak", natomiast 88,6 proc. – "nie".

Na pytanie "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" "tak" odpowiedziało 11,4 proc. respondentów, a "nie" – 88,6 proc.

Z kolei na pytanie "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?" twierdząco odpowiedziało 9,4 proc. ankietowanych, a przeciwnego zdania było 90,6 proc. pytanych.

Ankieterzy pracowni Mands zapytali także respondentów: "Czy podoba się pani/panu, gdy politycy namawiają do bojkotu zarządzanego referendum?". "Tak" odpowiedziało 29,8 proc. badanych, zaś "nie" – 70,2 proc.

Sondaż przeprowadzono w dniach 3-6 października na reprezentatywnej próbie 1001 osób.

Wybory i referendum 15 października

Referendum ogólnokrajowe odbędzie się 15 października wraz z wyborami do Sejmu i Senatu.

Otwarcie lokali wyborczych nastąpi o godz. 07:00, a głosy będzie można oddawać do godz. 21:00. W komisach na wyborców będą czekały trzy karty do głosowania: do Sejmu, do Senatu i referendalna. Państwowa Komisja Wyborcza podkreśla, że wyborca nie ma obowiązku pobrania wszystkich trzech kart do głosowania.

