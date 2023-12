"Zagrywka Tuska"? Polacy ocenili plany Koalicji Obywatelskiej

Sejm przegłosował powołanie komisji śledczej ds. wyborów kopertowych. Za głosowali wszyscy posłowie obecni na sali, wśród nich parlamentarzyści PiS. Kolejne komisje mają zająć się inwigilacją polityków opozycji przy użyciu systemu Pegasus oraz aferą wizową w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W sondażu przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski Polaków zapytano, co sądzą o planach Koalicji Obywatelskiej.

48,2 proc. respondentów jest zdania, że decyzja o powołaniu komisji jest "polityczną zagrywką Donalda Tuska i nowej większości". Z kolei 40,3 proc. badanych uważa, że jest to "neutralna propozycja, nastawiona na wyjaśnienie tych spraw". Z kolei 11,5 proc. uczestników sondażu twierdzi, że nie ma zdania w tej sprawie.

Warto zaznaczyć, że aż 95 proc. wyborców PiS jest zdania, że mamy do czynienia z "polityczną zagrywką Donalda Tuska i nowej większości". Wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej uważa tak jedynie 19 proc. badanych.



Opozycja chce rozliczyć PiS. "Niech zrobią od razu dziesięć komisji śledczych"

Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego, z którymi rozmawiał "DGP", przekonują, że taka liczba planowanych komisji śledczych to jedynie pijar. – Niech zrobią od razu dziesięć komisji, po co się tak ograniczać? Taka inflacja komisji przyniesie im więcej szkód niż korzyści. Z praktycznego punktu widzenia nic im to nie da – powiedział rozmówca z otoczenia premiera Mateusza Morawieckiego.

Przeciwnego zdania jest Jan Grabiec. Cytowany przez gazetę poseł KO stwierdził, że rozliczenia PiS oczekuje elektorat opozycji. – Po drugie, nie myślimy o efektach PR-owskich i celebrowaniu tych komisji. Chodzi o wyniki: by za parę miesięcy pojawiły się konkretne wnioski do prokuratury i konkluzje – oświadczył Grabiec.

