Najnowszy sondaż. KO i PiS idą łeb w łeb, zmiana na podium

Z sondażu IBRiS na zlecenie "Wydarzeń" Polsatu wynika, że gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby je Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 32,9 proc. poparcia.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość – 32,1 proc. głosów. Oznacza to, że różnica między KO a PiS-em wynosi jedynie 0,8 pkt. proc. i waha się na granicy błędu statystycznego.

Sondaż: Zmiana na podium

Na podium znalazła się jeszcze Trzecia Droga. Koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskałaby w wyborach do Sejmu 10,8 proc. głosów. To oznacza zmianę, ponieważ w minionych miesiącach trzecia pozycja w sondażach należała do Konfederacji. W najnowszym badaniu ugrupowanie Krzysztofa Bosaka, Sławomira Mentzena i Grzegorza Brauna otrzymało 9,3 proc. wskazań. Z kolei Lewicy może liczyć na 8,4 proc. Odpowiedzi "nie wiem" udzieliło 6,5 proc. respondentów.

Frekwencja wyborcza sięgnęłaby 54,2 proc., a więc o nieco ponad 20 pkt. proc. mniej niż w wyborach parlamentarnych w październiku 2023 r.

Szczegółowe wyniki badania

Koalicja Obywatelska cieszy się większym poparciem kobiet (43 proc.) niż mężczyzn (23 proc.). KO jest najbardziej popularna wśród wyborców powyżej 70. roku życia (48 proc.), mieszkańców miast od 50 tys. do 250 tys. mieszkańców (45 proc.) oraz osób z wykształceniem wyższym (43 proc.).

Prawo i Sprawiedliwość dominuje na wsiach (47 proc.) i wśród respondentów, którzy ukończyli szkołę podstawową lub branżową (50 proc.).

Trzecia Droga najwięcej zwolenników zebrała w grupie 30-39 lat (24 proc.), natomiast Konfederacja pośród ankietowanych między 40. a 49. rokiem życia (25 proc.). Lewica najlepszy wynik uzyskała w grupie wyborców do 29. roku życia (18 proc.).

Sondaż został przeprowadzony 9-10 września na próbie 1000 Polaków metodą CATI (wywiad z respondentem prowadzony przez telefon).

