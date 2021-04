Premier: Życzę, żeby w Tokio codziennie rozbrzmiewał Mazurek Dąbrowskiego

Szef rządu podkreślał, ze do Igrzysk Olimpijskich w Tokio zostało równo 100 dni.

– Koronawirus to niezwykle groźna, fatalna choroba, która może dotknąć każdego, niemalże w każdej chwili, dlatego aby zapewnić komfort naszym sportowcom, którzy mają nam dawać radość, nadzieję w Tokio, postanowiliśmy o zaszczepieniu całej ekipy olimpijskiej, ekipy naszych olimpijczyków, ale także ekipy naszej reprezentacji w piłce nożnej, która będzie reprezentowała Polskę podczas Mistrzostw Europy – poinformował Morawiecki.

– Wiemy doskonale, z jakim wysiłkiem wiąże się przygotowanie do olimpiady, wiemy, że to czasami długie lata ogromnych wysiłków, ćwiczeń i dyscypliny i zmarnowanie tego byłoby oczywiście wielkim błędem. Dlatego stwierdziliśmy, że po zaszczepieniu (osób) najbardziej podatnych na największe ryzyko i tragedie zdecydowaliśmy się przeznaczyć część szczepionek na naszą kadrę olimpijską i kadrę narodową reprezentującą nas na Mistrzostwach Europy – dodał.

Szef rządu życzył sukcesów zarówno olimpijczykom, jak i piłkarzom podczas czekających ich spotkań w Mistrzostwach Europy.

Opublikowano rozporządzenie

Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane we wtorek.

Zgodnie z nową regulacją do grupy osób uprawnionych do szczepień w ramach etapu I wpisani zostali członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

Igrzyska olimpijskie przełożone z 2020 na 2021 z powodu pandemii COVID-19 mają się odbyć w dniach 23 lipca - 8 sierpnia, natomiast paraolimpijskie od 24 sierpnia do 5 września.

