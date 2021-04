Jest rozporządzenie ws. szczepień zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich

Rozporządzenie w tej sprawie zostało opublikowane we wtorek.

Zgodnie z nową regulacją do grupy osób uprawnionych do szczepień w ramach etapu I wpisani zostali członkowie kadry narodowej polskich związków sportowych w sportach olimpijskich, zawodnicy przygotowujący się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych.

Igrzyska olimpijskie przełożone z 2020 na 2021 z powodu pandemii COVID-19 mają się odbyć w dniach 23 lipca - 8 sierpnia, natomiast paraolimpijskie od 24 sierpnia do 5 września.

Trwa program szczepień

Od środy na szczepienie przeciw COVID-19 mogą zapisywać się 57-latkowie, którzy na początku roku nie wypełnili formularza zgłoszeniowego na szczepienie. Rejestracja odbywa się przez internet, infolinię 989, SMS-em pod numer 880-333-333 lub w punktach szczepień.

Pacjenci szczepieni są na razie dwudawkowymi preparatami trzech firm: Pfizer, Moderna i AstraZeneca. Jednodawkowa szczepionka firmy Johnson & Johnson, w pierwszej kolejności ma być wykorzystywana przez punkty wyjazdowe do uodparniania osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktu szczepień.

Celem jest wykonanie 20 mln szczepień do końca II kwartału

Podczas wtorkowej konferencji w KPRM, Michał Dworczykzaznaczył, że "celem Narodowego Programu Szczepień, tym najbliższym, jest wykonanie 20 milionów szczepień do końca II kwartału". Szef KPRM przeprosił przy okazji, że w poniedziałek podał niedokładne dane.

– Zaszczepienie pierwszą dawką, tu też nic się nie zmienia, 100 proc. chętnych osób z całej populacji planujemy do końca sierpnia – stwierdził polityk. – To oczywiście będzie możliwe, kiedy wywiążą się producenci ze swoich deklaracji i szczepionki zostaną dostarczone w zapowiedzianym okresie – dodał.

