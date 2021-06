Wzruszający list 9-letniego Kuby do Lewandowskiego. Jest odpowiedź

W środę wieczorem w meczu ze Szwecją zakończyły się polskie marzenia o ćwierćfinale Euro 2020. Reprezentacja Polski przegrała ze Szwecją 2:3 i odpadła z mistrzostw Europy. Oba gole dla Biało-Czerwonych strzelił Robert Lewandowski. I to właśnie do tego piłkarza zwrócił się za pośrednictwem listu 9-letni Kuba. Jego treść została opublikowana na twitterowym profilu "Łączy nas piłka".

"Cieszę się, że walczyłeś do końca"

"Cześć, jestem Kuba, mam dziewięć lat i jestem twoim wielkim fanem. Trzymałem za ciebie kciuki na Euro 2020. Nie zawiodłeś mnie, cieszę się, że walczyłeś do końca" – podkreśla młody kibic.

9-latek radzi swojemu idolowi, aby ten nie przejmował się ludźmi, którzy o nim i o reszcie reprezentacji mówią źle. "Prawdziwy kibic nigdy nie zwątpi w ciebie i naszą reprezentację" – dodaje chłopiec.

"Nie mogę do Ciebie wysłać tego listu bo nie znam adresu, ale poproszę mamę, aby ten list zamieściła na FB, może do Ciebie dotrze. Szkoda, że nie mogę grać w piłkę w drużynie, bo mi lekarz zabronił z powodu chorego serduszka i czasem się męczę" – czytamy w liście. Chłopiec zakończył go podpisem "Twój Kuba".

Jest odpowiedź Lewandowskiego

Mimo nieco utrudnionej drogi, list dotarł do adresata. Napastnik zdążył już nawet na niego odpowiedzieć.

"Kuba, Twój list do mnie dotarł i sprawił mi dużo radości. Bardzo Ci za niego dziękuję. Jesteś najlepszym kibicem jakiego mógłbym sobie wymarzyć. Ty też nigdy się nie poddawaj i zawsze walcz o swoje marzenia! Mocno Cię pozdrawiam" – napisał do chłopca Robert Lewandowski.

