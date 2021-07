Popsute igrzyska

W Tokio 23 lipca zapłonie olimpijski znicz i rozpoczną się najbardziej prestiżowe sportowe zawody – igrzyska. Być może będą to igrzyska bez publiczności, bo z powodu pandemii pod koniec ubiegłego tygodnia władze Japonii ogłosiły lockdown. Stan wyjątkowy ma trwać do 22 sierpnia. Ale nie tylko z tego powodu te igrzyska będą inne niż zawsze. Podczas zawodów podnoszenia ciężarów w Tokio razem z kobietami wystartuje mężczyzna, który „zmienił płeć”.

Od juniora do „seniorki”

Gavin Hubbard przyszedł na świat 43 lata temu w Nowej Zelandii jako mężczyzna. Ten syn byłego burmistrza miasta Auckland (i założyciela fabryki produkującej płatki śniadaniowe – Hubbard Foods) już jako junior zaczął startować w sportach wysiłkowych. W 1998 r. ustanawiał rekordy juniorskie w podnoszeniu ciężarów (zostały potem pobite). W seniorskim sporcie jednak niewiele osiągnął. Do momentu, gdy w 2012 r. dokonał „korekty płci”, i od tej pory uznaje się za kobietę – Laurel Hubbard.

Jako „kobieta” w sporcie zaczął już dominować. W 2017 r. wygrał międzynarodowe zawody w Melbourne w najcięższej kobiecej kategorii sztangistek (90+). Już wtedy jego zwycięstwo wywołało niemałą burzę. Zdeklasowane zawodniczki – Hubbard podniósł w sumie o 20 kg więcej niż następna w klasyfikacji kobieta – mówiły wprost, że takie zdobywanie medali nie jest sprawiedliwe. Dopuszczenie Hubbarda do zawodów otwarcie skrytykowali m.in. australijska sztangistka Deborah Acason, nowozelandzka zawodniczka Tracey Lambrechs (ta sztangistka zrzuciła potem wagę, by walczyć w innej kategorii, gdzie nie musi rywalizować z transpłciową „kobietą”) czy samoański sztangista Toafitu Perive.

O jawnej niesprawiedliwości mówił nawet dyrektor Australijskiej Federacji Podnoszenia Ciężarów, Michael Keelan. Hubbard znalazł też jednak zaraz obrońców, m.in. znanego dziennikarza sportowego, który przekonywał, że poziom testosteronu jest „znacznie bardziej naukowym sposobem mierzenia płci niż cokolwiek innego”. Bo to właśnie mierzenie poziomu testosteronu stało się wyznacznikiem tego, kto w jakiej kategorii płciowej może startować. Do takich wytycznych Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego doprowadziła Chris Mosier – czyli nadzieja i chluba środowisk LGBT przed igrzyskami w Rio. Odwrotnie niż Hubbard urodziła się jako kobieta, a w 2010 r. zmieniła się w „mężczyznę”. Wywalczyła miejsce w męskiej kadrze triatlonistów USA na mistrzostwa świata w 2016 r. Mosier obecna była na igrzyskach w Rio de Janeiro, a dzięki klipowi firmy Nike było o niej bardzo głośno. Reklamówkę pokazującą jej historię puszczano podczas transmisji olimpijskich w USA.

W 2015 r. MKOl opracował wytyczne pozwalające każdemu sportowcowi transpłciowemu konkurować jako kobieta. Warunkiem jest poziom testosteronu. Przez co najmniej 12 miesięcy przed zawodami musi on wynosić mniej niż 10 nanomoli na litr krwi (w sprawie kobiet, które chcą startować z mężczyznami organiczeń w zasadzie nie ma, MKOl nie wymaga żadnych stężeń hormonów). Hubbard w 2019 r. ponownie zdominował sztangistki – wywalczył dwa złote medale podczas Igrzysk Pacyfiku w Samoa. Podobno w kuluarach zawodów (otwartej krytyki nie było) mówiono o tym, że „okradł” kobiety z ich medali. Na mistrzostwach świata z Hubbardem przegrała też Polka – Aleksandra Mierzejewska. Twierdzi, że środowisko kobiecej sztangi we własnym gronie uważa, iż zajęła wtedy miejsce wyżej, nie licząc Hubbarda. Sama Polka otwarcie do dziś wyraża rozżalenie. – Nie mam nic przeciwko osobom transpłciowym, ogólnie jestem tolerancyjna. Jeśli jednak mężczyzna ogłasza zmianę płci i chce startować w zawodach z kobietami, to dla mnie jest oszustem. O jakim fair play my mówimy? – powiedziała serwisowi Sport.pl.

Polska sztangistka nie jest jedyna. Już trzy lata temu, gdy Kanadyjczyk Rachel Mc- Kinnon, który wygrał mistrzostwa świata w kolarskim sprincie jako kobieta, publicznie ostrzegła przed transsportowcami Martina Navratilowa. Legendarna tenisistka, która nie kryje swojej homoseksualności, napisała ostry felieton w brytyjskiej prasie. „Nie mam problemu, żeby zwracać się do transseksualnych kobiet w jakiejkolwiek formie, w której sobie życzą, ale nie byłabym szczęśliwa, gdybym musiała z nimi rywalizować. To nie byłoby fair” – uznała. I tłumaczyła: „Powód jest bardzo prosty: mężczyzna może zdecydować się zostać kobietą; brać hormony, jeśli tego życzy sobie organizacja sportowa, która ma pieczę nad zawodami, w których zamierza wystąpić; wygrać wszystko, co ma w zasięgu ręki, i może nawet zarobić małą fortunę, a potem zmienić swoją decyzję i wrócić do robienia dzieci, jeśli tego zapragnie”. Na Navratilową wylało się morze krytyki. McKinnon nazwał ją transfobką i polecał kasowanie takich opinii. Navratilowa na takie zarzuty odpowiedziała krótko – że nazywanie „transfobem” każdego, kto krytykuje te środowiska, jest po prostu formą tyranii.

Igrzyska nieuczciwości?

21 czerwca Komitet Olimpijski Nowej Zelandii potwierdził, że w narodowej drużynie znalazła się Laurel Hubbard. – Zdajemy sobie sprawę, że tożsamość płciowa w sporcie jest bardzo delikatną i złożoną kwestią, wymagającą równowagi między prawami człowieka a uczciwością w rywalizacji. Jako reprezentacja Nowej Zelandii mamy mocno zakorzenioną kulturę manaaki [chodzi o wsparcie – przyp. red.] oraz uwzględnianie i szacunek dla wszystkich – zaznaczyła dyrektor nowozelandzkiego komitetu olimpijskiego Kereyn Smith. „Jestem wdzięczna za życzliwość i wsparcie, którymi obdarowało mnie tak wielu Nowozelandczyków” – napisał w oświadczeniu po informacji o kwalifikacji na igrzyska Hubbard. Oświadczenie to jego jedyny głos. Od czasu zmiany płci nie rozmawia z dziennikarzami, nie udziela wywiadów.

Wszystko wskazuje na to, że igrzyska w Tokio otworzą nowy rozdział w sporcie, czyniąc go zdecydowanie mniej uroczym. Bo o ile dało się kiedyś udowodnić, że biegający na bionicznych protezach Oscar Pistorius uzyskuje nad zwykłymi zawodnikami przewagę (choć przypomnijmy, że ostatecznie prawnicy polegli w bojach i Pistorius został dopuszczony na igrzyska, a jego passę przerwało tylko to, iż zastrzelił swoją dziewczynę i odsiaduje 13-letni wyrok za kratkami), o tyle samo wypowiedzenie tego, że mężczyźni są inaczej anatomicznie zbudowani niż kobiety i będą nad nimi górować fizycznie, jest już dziś źle widziane.

Chyba że ktoś na świecie będzie w stanie przekonać MKOl, że testosteron to nie wszystko?