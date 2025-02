Nowe doniesienia ws. sprzedaży TVN

Pod koniec ubiegłego roku agencja Reuters informowała, że właściciel stacji TVN rozpoczął proces jej sprzedaży. Akcjonariusz Warner Bros. Discovery podjął współpracę z doradcami z JPMorgan, której celem ma być sprzedaż telewizji.

Trzy oferty kupna

Jeszcze pod koniec stycznia media informowały, że zainteresowani kupnem TVN są "dwaj poważni inwestorzy". Pierwszym z nich jest biznesmen Michał Sołowow, który znajduje się na liście najbogatszych Polaków. Drugim – holding Wirtualnej Polski.

Jak jednak poinformowała "Rzeczpospolita" do gry włączył się jeszcze jeden gracz. To włoska grupa Media For Europe, właściciel koncernu Mediaset należąca do spadkobierców byłego premiera Włoch i medialnego potentata Silvio Berlusconiego.

Koncern Berlusconich analizuje też inne oferty, m.in. możliwość zakupu niemieckiej telewizji Prosieben, w której już ma prawie 30 proc. udziałów. Ewentualna decyzja w tej sprawie ma nastąpić po lutowych wyborach w Niemczech i powołaniu nowego rządu. Media For Europe-Mediaset rozważa możliwość rozszerzenia działalności na inne kraje, co w grudniu potwierdził prezes spółki Pier Silvio Berlusconi, syn zmarłego w 2023 r. byłego premiera Włoch Silvio Berlusconiego. Chodzi o Polskę, Portugalię i Holandię.

Eksperci JPMorgan dokonają teraz analizy ofert i przedstawią ich ocenę. Do dalszego etapu negocjacji zostaną dopuszczone te podmioty, które otrzymają pozytywną rekomendację analityków.

Telewizja pod ochroną

W grudniu premier Donald Tusk ogłosił, że TVN i Polsat zostaną wpisane na listę firm strategicznych, co ma chronić je przed "niebezpiecznym przejęciem".

– Przyjęliśmy rozporządzenie, na mocy którego na listę, wykaz podmiotów podlegających ochronie (...) dołożyliśmy takie firmy jak Cyfrowy Polsat, P4, TVN, Polsat Telewizja, T-Mobile i WB Electronics – przekazał 18 grudnia szef rządu.

Czytaj też:

TVN 24 wziął udział w kampanii czarnego PR-u? Przedsiębiorca pozywa stacjęCzytaj też:

Starcie dziennikarzy TV Republika z reporterem TVN24. "Kiedy oddacie pieniądze?"