Remis reprezentacji Polski w Glasgow. Gol Piątka w ostatniej akcji meczu

"Biało-Czerwoni" do towarzyskiego spotkania na Hampden Park przystępowali bez swojego lidera i nominalnego kapitana – Roberta Lewandowskiego.

Szkocja-Polska 1:1. Gol Piątka

W debiucie na ławce trenerskiej selekcjonera Czesława Michniewicza Polacy grali od początku przeciętnie. Straty trzeba było odrabiać od 68 minuty rywalizacji i trafieniu obrońcy londyńskiego Arsenalu Kierana Tierney'a. Czwartkowe spotkanie w stolicy Szkocji reprezentacji Polski okupili także dwoma poważnymi kontuzjami – Arkadiusza Milika i Bartosza Salomona. Ostatecznie Polakom udało się jednak osiągnąć remis. W ostatniej akcji meczu rzut karny na gola zamienił Krzysztof Piątek. "Jedenastka" została podyktowana za faul właśnie na napastniku włoskiej Fiorentiny.

– To był ciężki mecz. Szkoci grali bardzo intensywnie. Ale udało się odrobić straty. (...) To był fajny sprawdzian – powiedział na antenie TVP Sport po meczu strzelec jedynej tego dnia bramki dla "Biało-Czerwonych".

Zmiana planów

Starcie ze Szkotami nie było planowane od początku. 24 marca Polacy mieli zagrać półfinał barażowy o awans do mistrzostw świata 2022 z Rosją. Po wykluczeniu tej reprezentacji z rozgrywek w związku z zaatakowaniem Ukrainy przez rosyjskie siły zbrojne, "Biało-Czerwoni" dostali się do spotkania finałowego poprzez walkower.

O wyjazd na mundial do Kataru Polacy zagrają we wtorek, 29 marca we Wrocławiu ze zwycięzcą pojedynku Szwecja-Czechy. Początek mistrzostw świata 2022 zaplanowano na 21 listopada, zaś koniec na 18 grudnia. Będzie to pierwszy w historii turniej rozgrywany jesienią. Tytuł spróbuje obronić reprezentacja Francji.

