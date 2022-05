Polak opuści Bayern? "Bild": Lewandowski podjął decyzję

Media w Niemczech żyją kwestią klubowej przyszłości napastnika piłkarskiej reprezentacji Polski – podał w czwartek portal eurosport.tvn24.pl.

Zdaniem niemieckich dziennikarzy, wszystko jest już jasne i Polak nie będzie chciał pozostać w stolicy Bawarii na kolejny sezon.

Saga transferowa

Na początku kwietnia tego roku prasa rozpisywała się, że saga transferowa dotycząca Roberta Lewandowskiego wreszcie dobiegła końca. O transferze kapitana reprezentacji Polski mówiono od dawna. Tym razem przekazano, iż napastnik może przejść do FC Barcelony. Umowa Lewandowskiego z Bayernem wygasa 30 czerwca 2023 roku. Władze klubu z Monachium mają nie kwapić się do negocjacji, co miało wpłynąć na decyzję piłkarza o przeprowadzce do Hiszpanii.

"Robert Lewandowski w ubiegłym tygodniu poinformował szefostwo Bayernu, że NIE przedłuży kontraktu. Oznacza to, że jeśli Bayern nadal chce zarobić pieniądze na Lewandowskim, to musi sprzedać go latem. Dlatego klub bierze pod uwagę takie rozwiązanie" – możemy przeczytać w artykule niemieckiego "Bilda", zatytułowanym "Lewandowski podjął decyzję". Według doniesień medialnych, kapitan polskiej drużyny narodowej od dłuższego czasu jest niezadowolony z postawy zarządu Bayernu, który zwlekał z rozpoczęciem rozmów w sprawie przedłużenia kontraktu. Te odbyły się dopiero dwa tygodnie temu. Uczestniczył w nich agent piłkarza Pini Zahavi.

"Stanowisko Polaka było jasne – przedłużenie obowiązującej umowy o dwa lata, do czerwca 2025 roku, a także podwyżka. Problem w tym, że w Monachium nie dają dłuższych kontraktów piłkarzom, którzy skończyli 30 lat" – poinformował portal eurosport.tvn24.pl.

W Bawarii mają mieć także wątpliwości, czy popularny "Lewy" zasługuje na jeszcze większe zarobki.

