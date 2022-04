Nieoficjalnie: Lewandowski zmienia klub. Polak przenosi się do hiszpańskiego giganta

Wygląda na to, że saga transferowa dotycząca Roberta Lewandowskiego wreszcie dobiegła końca. O transferze kapitana reprezentacji Polski mówiono od dawna. Tym razem wszystko wskazuje na to, że Lewandowski opuści Monachium i przeniesie się do Barcelony.

Polak w Barcelonie

Jak piszą dziennikarze tvpsport.pl, umowa Lewandowskiego z Bayernem wygasa 30 czerwca 2023 roku. Władze klubu z Bawarii nie kwapią się jednak do negocjacji z agentami Polaka, co miało wpłynąć na decyzję piłkarza o przeprowadzce.

"Z bliskiego otoczenia piłkarza dowiedzieliśmy się, że napastnik porozumiał się już z Barceloną. Najlepszy napastnik na świecie ma być po telekonferencji z władzami Blaugrany. Z przekazanych nam informacji wynika, że zostały ustalone wszystkie warunki kontraktu" – czytamy na stronach portalu.

Lewandowski miał poinformować o swojej decyzji Oliviera Khana z władz klubu.

Hiszpańska drużyna pod wodzą Xaviego Hernandeza znów prezentuje poziom, do którego przyzwyczaiła kibiców. Latem FC Barcelonę mają opuścić Luuk de Jong, Memphis Depay i Martin Braithwaite. Lewandowski najprawdopodobniej będzie występował ze swoim dawnym kolegą z Borussi Dortmund Pierre'm-Emerickiem Aubameyangiem.

Polski zawodnik byłby pierwszym w historii rodzimego futbolu, który zostałby zawodnikiem FC Barcelony. Dotychczas wielki klub reprezentowali piłkarze ręczni: Bogdan Wenta i Kamil Syprzak oraz koszykarz Maciej Lampe.

Podczas występów w w barwach 31-krotnego mistrza Niemiec Robert Lewandowski rozegrał 369 spotkań. Zdobył w nich 340 bramek.

