Polska jedzie na mundial. Wygrywamy ze Szwecją 2:0

Gole dla polskiej drużyny narodowej strzelali w 49 minucie meczu z rzutu karnego kapitan zespołu – Robert Lewandowski oraz w 72 minucie gry Piotr Zieliński.

Polska-Szwecja 2:0

Selekcjoner Czesław Michniewicz zdecydował się zamieszać w składzie i posłać do boju między innymi wracających do kadry po ciężkich kontuzjach Jacka Góralskiego i Krystiana Bielika. Na ławce rezerwowych spotkanie zaczął natomiast dotychczas podstawowy pomocnik – Grzegorz Krychowiak, który niedawno przeniósł się z ligi rosyjskiej do greckiego AEK-u Ateny.

Z kolei wśród Szwedów od pierwszej minuty na boisko w Chorzowie wybiegł piłkarz Lecha Poznań Jesper Karlstroem.

Mundial z Polakami

Polska po pokonaniu Szwecji zapewniła sobie awans na mistrzostwa świata 2022 w Katarze. Początek turnieju zaplanowano na 21 listopada, zaś koniec na 18 grudnia. Będzie to pierwszy w historii mundial rozgrywany jesienią. Tytułu mistrzowskiego spróbuje obronić reprezentacja Francji, która cztery lata temu w finale pokonała Chorwację 4:1.

Losowanie fazy grupowej mistrzostw świata 2022 odbędzie się już w najbliższy piątek, 1 kwietnia w Doha Exhibition abd Convention Center. W ramach przygotowań do turnieju polscy piłkarze zmierzą się 3 czerwca we Wrocławiu z zespołem Walii. Spotkanie będzie wliczone do rozgrywek Ligi Narodów UEFA.

Debiut Michniewicza

Mecz ze Szwecją w Chorzowie był starciem numer dwa na ławce szkoleniowej reprezentacji Polski dla trenera Czesława Michniewicza.

Selekcjoner zaliczył debiut w kadrze w ostatni czwartek w zremisowanym 1:1 wyjazdowym spotkaniu towarzyskim ze Szkocją.

Czytaj też:

Rosja chce zorganizować mistrzostwa Euro. Jak zareaguje UEFA?Czytaj też:

Lewandowski zrywa współpracę z Huawei