Legia Warszawa wykupiła Morishitę

Ryoya Morishita w obecnym sezonie notuje najlepsze liczby w karierze – zdobył już 7 bramek i zaliczył 8 asyst. Zagrał w 30 z 31 meczach, spędzając na boisku 2008 minut. Razem z zespołem m.in. awansował najpierw do fazy ligowej, a następnie fazy pucharowej Ligi Konferencji UEFA.

– Ryoya robi regularne postępy na wielu płaszczyznach. To zawodnik uniwersalny, może występować na kilku pozycjach. Wykazał się pracowitością, charakterem i determinacją do zaadoptowania europejskiego stylu gry, bardziej agresywnego i fizycznego, a od klubu i sztabu dostał odpowiednie wsparcie, żeby się rozwijać. Ryoya stanowi dużą wartość dla naszej drużyny, co potwierdzają jego bardzo dobre liczby w rundzie i wpływ na grę – mówi dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński.

Morishita dwukrotnie zagrał w reprezentacji Japonii. Przed przyjściem do Legii trzy sezony spędził w Nagoyi Grampus, z którą zdobył Puchar J1-League w 2021 roku.

– Bardzo doceniam wszystkie osoby, które pomogły mi przez ostatni rok w Polsce. Jestem podekscytowany możliwością kontynuowania kariery we wspaniałym klubie, jakim jest Legia. Nadal będę ciężko, pokornie pracował i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby jej pomóc – mówi Ryoya Morishita.

W Legii japoński pomocnik występuje z numerem 25.