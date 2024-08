Słynny piłkarz kończy karierę. "Każda historia ma swój koniec"

Piłkarz Wojciech Szczęsny i piosenkarka Marina Łuczenko-Szczęsna są małżeństwem od 21 maja 2016 roku. W 2018 roku po raz pierwszy zostali rodzicami, urodził im się syn – Liam. Z publikowanych w mediach społecznościowych zdjęć wynika, że chłopiec również interesuje się piłką nożną. Niedawno słynna para powitała na świecie swoje drugie dziecko – córkę Noelię.

Teraz jeden z najlepszych bramkarzy na świecie podzielił się w mediach społecznościowych zaskakującą nowiną. Wydał obszerne oświadczenie, w którym poinformował o końcu swojej kariery.

Wojciech Szczęsny kończy karierę. Podał powód

We wtorek na Instagramie Wojciecha Szczęsnego pojawił się wpis opatrzony serią jego zdjęć, od czasu, kiedy był dzieckiem aż do niedawnych ujęć po meczu w barwach Juventusu.

"Wyjechałem z Warszawy, mojego rodzinnego miasta w czerwcu 2006 roku, aby dołączyć do Arsenalu z jednym marzeniem – żyć z piłki nożnej. Nie wiedziałem, że to będzie początek podróży życiowej. Nie wiedziałem, że będę grać w największych klubach świata i reprezentować swój kraj 84 razy. Nie wiedziałem, że nie tylko będę zarabiać na życie z gry, ale gra stanie się całym moim życiem. Nie tylko zrealizowałem swoje marzenia, ale dotarłem tam, gdzie moja wyobraźnia nawet nie odważyła się mnie zabrać" – zaczął swój wpis polski bramkarz.

"Grałem na najwyższym poziomie z najlepszymi graczami w historii, nigdy nie czułem się gorszy. Zdobyłem przyjaciół na całe życie, stworzyłem niezapomniane wspomnienia i poznałem ludzi, którzy wywarli niesamowity wpływ na moje życie. Wszystko co mam i wszystko czym jestem zawdzięczam pięknej grze w piłkę nożną..." – podkreślił Wojciech Szczęsny.

Następnie piłkarz przeszedł do ogłoszenia nowiny o zakończeniu kariery profesjonalnego piłkarza.

"Ale dałem też grze wszystko, co miałem. Dałem tej grze 18 lat mojego życia, codziennie, bez wymówek. Dziś, choć moje ciało wciąż czuje się gotowe na wyzwania, to nie mam już do tego serca. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie – mojej wspaniałej żonie Marinie i dwójce naszych pięknych dzieci Liamowi i Noelii. Dlatego zdecydowałem się odejść z profesjonalnej piłki nożnej" – poinformował.

Szczęsny dziękuje fanom. "Bez Was nic z tego nie miałoby sensu"

No koniec piłkarz zwrócił się do swoich fanów, dziękując im za wspólnie spędzone lata.

"Koniec podróży to czas refleksji i wdzięczności. Jest wiele osób, którym musiałbym podziękować w tym miejscu, ale postaram się o to osobiście z każdym z nich. Ale Wam – fanom należą się szczególne podziękowania za to, że byliście ze mną w tej podróży. Za wsparcie i krytykę, za miłość i nienawiść, za to, że jesteście najpiękniejszą i najbardziej romantyczną częścią piłki nożnej. Bez Was nic z tego nie miałoby sensu! Dziękuję!" – napisał.

"Każda historia ma swój koniec, ale w życiu każde zakończenie jest też nowym początkiem. Co przyniesie mi ta nowa droga tylko czas pokaże. Ale jeśli ostatnie 18 lat nauczyło mnie czegokolwiek, to tego, że nie ma rzeczy niemożliwych i uwierzcie mi, będę marzyć o czymś wielkim" – zakończył swój wpis.

Pod postem już po chwili pojawiła się lawina komentarzy.

instagramCzytaj też:

"A ty wiesz, czym jest dobro?". Mocna reakcja bramkarza na pytanie o politykęCzytaj też:

"Prezydent jest mój. I koniec". Jasna deklaracja gwiazdy reprezentacji