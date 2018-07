Wspaniały gest Chorwatów. Na co przeznaczą nagrodę za mundial?

Podczas niedzielnego finału Francja z wynikiem 4:2 pokonała Chorwację. Mecz był niezwykle wyrównany, a momentami wydawało się nawet, że to Chorwaci mają większą szansę na wygraną. Ostatecznie jednak zaszczytny tytuł Mistrza Świata przypadł Francuzom.

Każdy zespół, który przeszedł kwalifikacje i dostał się na Mistrzostwa Świata, otrzymał od FIFA premię stosowną do fazy turniej, w której zakończył swoje rozgrywki. Chorwacja, która zajęła drugie miejsce, otrzyma około 21 mln funtów plus premie (prawie 95 mln zł).

Co zrobią z tą kwotą sportowcy? Piłkarze Zlatko Dalića postanowili przeznaczyć całą sumę dla dzieci z domów dziecka, by mogły się one wybrać na wakacje.