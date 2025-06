Robert Lewandowski przestaje być kapitanem. Wiadomo, kto przejmie opaskę

Piotr Zieliński został nowym kapitanem piłkarskiej reprezentacji Polski – poinformował za trenerem Probierzem portal Łączy Nas Piłka. Oznacza to, że opaskę kapitańską stracił doświadczony napastnik Robert Lewandowski, który pełnił tę funkcję nieprzerwanie przez 11 lat.

Robert Lewandowski przestaje być kapitanem reprezentacji

Decyzję ogłosił w niedzielny wieczór selekcjoner Michał Probierz. Jak podano w komunikacie opublikowanym w serwisie X, poinformował on osobiście Roberta Lewandowskiego, całą drużynę oraz sztab szkoleniowy.

Lewandowski objął kapitańską opaskę w 2014 roku, przejmując ją od Jakuba Błaszczykowskiego decyzją ówczesnego trenera Adama Nawałki. Od tamtej pory prowadził reprezentację w 93 meczach, co stanowi rekord w historii polskiej kadry narodowej.

Opaskę przejmie Piotr Zieliński

Piotr Zieliński rozegrał w reprezentacji 99 meczów. Strzelił 14 goli. Aktualnie jego klub to włoski Inter Mediolan.

W niedzielę reprezentanci Polski udali się do Helsinek, gdzie we wtorek zmierzą się z Finlandią w meczu eliminacyjnym do mistrzostw świata. W zgrupowaniu w Katowicach, trwającym tydzień, Lewandowski nie uczestniczył, tłumacząc swoją nieobecność zmęczeniem po wyczerpującym sezonie ligowym.

Za kadencji Michała Probierza zaczęło się powolne odchodzenie Lewandowskiego z reprezentacji. Stracił dwa zgrupowania i jeden mecz Euro 2024 przez problemy zdrowotne. Na to czerwcowe, przy okazji meczów z Mołdawią i Finlandią, nie przyjechał, tłumacząc to potrzebą odpoczynku i regeneracji po intensywnym sezonie w Barcelonie. W studiu w TVP Sport mówił o zmęczeniu fizycznym i psychicznym. Eksperci w krytyce decyzji Lewandowskiego o opuszczeniu zgrupowania nie brali pod uwagę wyczerpania mentalnego, o co napastnik FC Barcelony miał pretensji" – czytamy na branżowym portalu Sport.pl.