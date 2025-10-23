Skandal przed meczem Legii z Szachtarem. "Ukrainiec nie chce wpuścić flagi"

W czwartek Szachtar Donieck podejmuje Legię Warszawa w ramach meczu fazy ligowej piłkarskiej Ligi Konferencji. Ukraiński zespół rozgrywa swoje mecze w europejskich pucharach na stadionie Wisły w Krakowie.

Kibice warszawskiego klubu chcieli wnieść na trybuny flagę, która nawiązuje do rzezi wołyńskiej: "Wołyń pamiętamy". "Na stadionie w Polsce szef ds. bezpieczeństwa Szachtara Donieck, Ukrainiec nie chce wpuścić takiej flagi. Zero zakazanych symboli. Nie, bo nie. To skandal. Bez tej flagi nie wchodzimy, to oczywiste" – przekazała grupa kibiców Legii Warszawa "Nieznani Sprawcy" za pośrednictwem Instagrama.

"Kibice Legii w Krakowie z flagą WOŁYŃ PAMIĘTAMY, której nie chcą wpuścić działacze Szachtara. Sektor gości pusty..." – relacjonował na platformie X Piotr Kucza, fotoreporter znany jako "FotoPyK".

Wielkie zamieszanie z flagą "Wołyń pamiętamy"

Tuż przed rozpoczęciem spotkania (pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na godz. 18:45) dziennikarz Kanału Sportowego Adam Sławiński podał, że "kibice dogadali się z gospodarzem" (formalnie tę rolę pełni Szachtar). "Flaga i fani pojawią się na stadionie" – poinformował.

Ostatecznie fani stołecznego klubu pojawili się na trybunach. "Kibice Legii w Krakowie. W 33. minucie zaczął się doping" – przekazał serwis legia.net. Z sektora skandowano: "J***ć UPA i Banderę!".

Ludobójstwo na Wołyniu

Rzeź wołyńska to ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich przy aktywnym, częstym wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej wobec mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego II RP w czasie okupacji niemieckiej tego terytorium.

Kulminacja mordu miała miejsce latem 1943 r. Nie jest znana dokładna liczba ofiar. Historycy szacują, że zginęło ok. 50-120 tys. Polaków. Analogiczne ludobójstwo zostało przeprowadzone przez oddziały UPA w pierwszej połowie 1944 r. na terenach sąsiadujących z Wołyniem województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, określanych jako Galicja Wschodnia bądź Małopolska Wschodnia.

