Polak zjechał na nartach z Nanga Parbat. Wcześniej nikt tego nie zrobił

Sportowiec zdobył szczyt o wysokości 8126 m n.p.m. bez użycia dodatkowego tlenu, a następnie poprowadził ciągły zjazd od wierzchołka do końca pokrywy śnieżnej.

Według informacji opublikowanych przez Red Bull Polska, akcja górska trwała łącznie dwa dni i dziewięć godzin. Bargiel rozpoczął atak szczytowy 28 czerwca z bazy pod Nanga Parbat, nocując kolejno w obozach wysokościowych.

Na szczycie spędził około 45 minut, po czym rozpoczął zjazd trudną technicznie drogą przez ścianę Diamir i tzw. Drogę Messnera.

Bargiel zjechał na nartach ze wszystkich ośmiotysięczników w Pakistanie

"Tym samym zamknąłem swój projekt: zdobyłem i w pełni zjechałem na nartach ze wszystkich ośmiotysięczników w Pakistanie" – napisał Bargiel w czwartek (2 czerwca) w serwisie X, dziękując swoim towarzyszom.

W skład zespołu ekspedycyjnego weszli m.in. himalaista Janusz Gołąb oraz operatorzy filmowi i fotograficzni dokumentujący przebieg wyprawy.

Wyprawa na Nanga Parbat. Polak przechodzi do historii

Dla Polaka z Zakopanego był to kolejny historyczny wyczyn w Himalajach i Karakorum. Wcześniej jako pierwszy człowiek zjechał na nartach m.in. z K2, Broad Peaku oraz Mount Everestu bez użycia dodatkowego tlenu.

Nanga Parbat, nazywana "Nagą Górą" lub "Killer Mountain", uchodzi za jeden z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych ośmiotysięczników świata. Mimo wcześniejszych prób narciarskich nikt wcześniej nie zrealizował pełnego zjazdu ze szczytu.



