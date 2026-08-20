Ronaldo otrzymał błogosławieństwo w Fatimie. Wcześniej wziął ślub cywilny

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez pobrali się 11 sierpnia, po prawie dziesięciu latach związku. Jednak gwiazdor futbolu, który publicznie identyfikuje się jako katolik, i jego partnerka nie zawarli małżeństwa sakramentalnego. Ich związek został sformalizowany w ich rezydencji w Cascais koło Lizbony.

Ronaldo z rodziną w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej

Zaraz po ceremonii cywilnej para i ich dzieci udali się do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, aby otrzymać błogosławieństwo kapłańskie. Następnie cała rodzina uczestniczyła w Mszy św. w kaplicy Matki Bożej Bolesnej w sanktuarium. Według relacji opublikowanej przez magazyn "Vogue", który miał uprzywilejowany dostęp do pary, podróż do Fatimy i spotkanie z księdzem zostały zorganizowane jeszcze przed ceremonią cywilną. Georgina Rodríguez opisała ten moment w kategoriach wyraźnie religijnych, przywołując spokój, jaki odczuwała w sanktuarium, i włączając do swojego świadectwa męża, dzieci, dom, "naszą wiarę" i wzajemną miłość.

Dlaczego więc proste błogosławieństwo, a nie sakrament małżeństwa? – zastanawia się francuski portal katolicki. I przypomina, że Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez żyją od 2016 roku w sytuacji, która z punktu widzenia dyscypliny kościelnej nie odpowiada małżeństwu sakramentalnemu. Mają kilkoro dzieci i postanowili sformalizować swój związek cywilnie, ale na tym etapie nie zawierać małżeństwa zgodnie z formą kanoniczną. Ich historia rodzinna zawiera również elementy sprzeczne z moralnym nauczaniem Kościoła. Cristiano Ronaldo jest ojcem pięciorga dzieci. Georgina Rodríguez jest biologiczną matką Alany Martiny i Belli Esmeraldy. Cristiano Ronaldo Jr. urodził się w 2010 roku, a tożsamość jego matki nigdy nie została ujawniona publicznie. Bliźniaki Eva i Mateo przyszły na świat w 2017 roku dzięki macierzyństwu zastępczemu.

Kościół katolicki jednoznacznie potępia macierzyństwo zastępcze, które postrzega jako obrazę godności kobiet i dzieci oraz oddzielanie prokreacji od związku małżeńskiego. Nie oznacza to oczywiście, że same dzieci ponoszą jakąkolwiek odpowiedzialność moralną: godność każdego dziecka pozostaje pełna i bezwarunkowa. W tym kontekście hiszpański portal katolicki Vida Nueva jednoznacznie powiązał błogosławieństwo otrzymane w Fatimie z watykańską deklaracją "Fiducia supplicans", posuwając się nawet do przedstawienia Cristiano Ronaldo i Georginy Rodríguez jako "pobłogosławionych w Fatimie dzięki 'Fiducia supplicans'".

Błogosławieństwo dla par w "sytuacji nieuregulowanej"

Opublikowana 18 grudnia 2023 roku przez Dykasterię Nauki Wiary i zatwierdzona przez Papieża Franciszka, deklaracja przewiduje m.in. na możliwość udzielania błogosławieństwa duszpasterskiego parom w "sytuacji nieuregulowanej", pod warunkiem że nie przybiera ono formy celebracji liturgicznej i nie może być w żaden sposób mylone z sakramentem małżeństwa. "Fiducia supplicans" nie przekształca więc związku cywilnego w małżeństwo katolickie i nie modyfikuje doktryny Kościoła o małżeństwie. Błogosławieństwo musi pozostać odrębne od jakiegokolwiek zatwierdzenia samego związku.

Cristiano Ronaldo zawsze publicznie deklarował swój katolicyzm. W 2018 roku powiedział włoskiemu dziennikowi "La Gazzetta dello Sport", że co tydzień chodzi do kościoła, aby podziękować Bogu i powierzyć Mu swoją rodzinę. Georgina Rodríguez również od kilku lat okazuje nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej. Para najwyraźniej nie zamierza więc dystansować się od Kościoła. Wręcz przeciwnie: zaledwie kilka godzin po ślubie cywilnym pragnęła odwiedzić jedno z najważniejszych sanktuariów maryjnych na świecie, otrzymać błogosławieństwo od księdza i uczestniczyć w Mszy świętej, konkluduje Tribune Chrétienne.

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