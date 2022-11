Prof. Szymanowski: Daniel Obajtek pokazał, że można zbudować silny środkowo-europejski koncern

Poniżej treść laudacji wygłoszonej przez dr hab. Macieja Szymanowskiego, dyrektora Instytutu:

Nagroda CUSTOS VIRTUTUM - Strażnik Wartości, przyznawana jest corocznie przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka pod patronatem tygodnika „Do Rzeczy”, i służy docenieniu zasług osób, które w sposób szczególny, „tu i teraz”, działają aktywnie na rzecz wzmacniania więzi łączących Polskę i Węgry.

Otrzymują je osoby, które – jak prof. Wacław Felczak – tatrzański kurier, żołnierz Państwa Podziemnego, także po 1945 roku, wybitny znawca i propagator idei współpracy polsko-węgierskiej i środkowo-europejskiej, są osobowościami:

silnie zaangażowanymi w życie publiczne, w służbę własnemu narodowi i społeczeństwu,

cechuje je patriotyzm i przywiązanie do idei wolności,

niczym tatrzańscy kurierzy czasów II wojny światowej, mają w sobie „górski gen”. Uaktywnia on się w przypadku potrzeby, aby niezależnie od zewnętrznych okoliczności, w tym tych uderzających w najbliższe rodziny i przyjaciół osiągać szczyty ludzkich możliwości,

myślą w nowoczesny sposób o polsko-węgierskiej i szerzej: środkowo-europejskiej współpracy.

W ocenie Rady Instytutu Wacława Felczaka, zawartej w jednogłośnie przyjętej uchwale z dnia 4 listopada 2022 roku, wszystkie wymienione kryteria doskonale spełnia osoba tegorocznego Laureata Nagrody CUSTOS VIRTUTUM - Strażnik Wartości;

Osoba, która pokazała, że można zbudować wielki i silny środkowo-europejski koncern multi-energetyczny i która potrafiła z wielkim osobistym zaangażowaniem - przesunąć środek ciężkości z konkurencji, jak miało to miejsce przez lata w Europie Środkowej pomiędzy koncernami Orlen i Mol - na współpracę, przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia TAKŻE tego, czego wciąż bardzo brakuje nam w Europie Środka – do pomnażania kapitału wzajemnego zaufania.

Laureatem tegorocznej Nagrody jest Pan Daniel OBAJTEK - Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A.