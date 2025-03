Dziennikarz TVN24 zrównał Piłsudskiego z Banderą. "Takie to były czasy"

Kandydat Konfederacji na prezydenta zamieścił w mediach społecznościowych film, na którym wspólnie z europoseł Anną Bryłką domagają się od władz Ukrainy zaprzestania kultu Bandery. – Jesteśmy z Anią Bryłką we Lwowie pod pomnikiem Bandery. To jest terrorysta, który jeszcze w II RP został skazany przez polski sąd na karę śmierci za morderstwa na Polakach. Następnie założył Organizację Ukraińskich Nacjonalistów, która jest odpowiedzialna za rzeź na Wołyniu. Ludzie tego człowieka zamordowali 100 tysięcy Polaków – powiedział Sławomir Mentzen. – Ukraina musi jak najszybciej zakończyć kult Bandery – dodał. – To jest tak, jakby w Niemczech budowano pomniki Hitlerowi – zwróciła uwagę Bryłka.

Słowa jednego z liderów Konfederacji wywołały wściekłość Ukraińców. Mentzen trafił na listę "przestępców przeciwko bezpieczeństwu narodowemu Ukrainy". Ukraińska organizacja pozarządowa Myrotworeć oskarża polskiego polityka m.in. o "podżeganie do nienawiści etnicznej", "propagowanie rosyjskiego faszyzmu, nazizmu i antysemityzmu" oraz "udział w antyukraińskich działaniach propagandowych Rosji przeciwko Ukrainie". "Prosiłem o reakcję MSZ. I MSZ zareagowało, ale niestety ukraińskie. Wygląda na to, że teraz to długo Lwowa nie zobaczę" – napisał w mediach społecznościowych kandydat Konfederacji na prezydenta.

Piasecki o Banderze i Piłsudskim. "Niech pan się z tego wycofa"

W programie "Kawa na ławę" w TVN24 prowadzący mocno skrytykował polityka Konfederacji. – Sławomir Mentzen chodzi po Lwowie i piętnuje tam pomniki Bandery, mówiąc, że Bandera był terrorystą, który zamordował polskiego ministra spraw wewnętrznych. Takie to były czasy. Piłsudski też był terrorystą, który też robił zamachy terrorystyczne na rosyjskie pociągi i nikt mu tego nie wypomina, wręcz przeciwnie – to jest jego chwała – stwierdził Konrad Piasecki.

– Pan porównuje Piłsudskiego do Bandery, panie redaktorze? – pytał poseł PiS Zbigniew Bogucki. Zaskoczenia nie krył również Przemysław Wipler z Konfederacji. – Tak chcemy relatywizować... – mówił.

– Mer Lwowa Sadowy i ukraińscy skrajni nacjonaliści doprowadzili do tego, że jest w tej chwili w internecie Sławomir Mentzen, jako osoba do likwidacji. Jest grupa Myrotworeć, która prowadzi listy polityków z całego świata, którzy są do fizycznej likwidacji. I co zrobiły z tym polskie władze? – powiedział Wipler.

– To ja tylko do posła Boguckiego. Tak, PPS to frakcja rewolucyjna i organizacja bojowa prowadziła działalność, którą państwo rosyjskie określało jako działalność terrorystyczną – brnął dalej Piasecki.

– Uważa pan, że należy postawić znak równości między bandytą Banderą a Piłsudskim? Banderowcy mordowali dzieci, kobiety, kobiety w ciąży, starców. Niech pan się z tego wycofa – zaapelował do dziennikarza TVN24 Bogucki. W odpowiedzi Piasecki stwierdził, że Bogucki powinien się "dokształcić".

Ludobójstwo na Wołyniu

Rzeź wołyńska to ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich przy aktywnym, częstym wsparciu miejscowej ludności ukraińskiej wobec mniejszości polskiej byłego województwa wołyńskiego II RP w czasie okupacji niemieckiej tego terytorium.

Kulminacja mordu miała miejsce latem 1943 r. Nie jest znana dokładna liczba ofiar. Historycy szacują, że zginęło ok. 50-120 tys. Polaków. Analogiczne ludobójstwo zostało przeprowadzone przez oddziały UPA w pierwszej połowie 1944 r. na terenach sąsiadujących z Wołyniem województw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego, określanych jako Galicja Wschodnia bądź Małopolska Wschodnia.

Stepan Bandera był jednym z liderów Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, przywódcą frakcji OUN-B, której członkowie nazywani byli od jego nazwiska "banderowcami". Ponosi odpowiedzialność za zorganizowanie w latach 1943-1945 ludobójstwa polskiej ludności cywilnej na Wołyniu oraz w województwach lwowskim, tarnopolskim i stanisławowskim. Na Ukrainie uważany za bohatera narodowego.

